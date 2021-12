Ezeket a zenéket és podcastokat hallgattuk legtöbbet a Spotifyon

A Spotify legnépszerűbb eladója címét idén is a Puerto Ricó-i rapper, Benito Martínez Ocasio érdemelte ki – derül ki a világ legnagyobb zenei streamingszolgálttó éves összefoglalójából.

A Bad Bunny művésznéven futó 27 éves zenész számait összesen 9,1 milliárd alkalommal hallgatták meg. Még úgyis, hogy nem rukkolt elő új albummal az idén. A legtöbbet hallgatott album és zeneszám kategóriájában is övé volt az első hely.

A második legtöbbet hallgatott zenész az amerikai énekes-dalszerző Taylor Swift, akinek Red (Taylo’’s Version) című albuma régi és új rajongóinak egyaránt okot adott arra, hogy visszaidézzék a művésznő korai, úttörő munkásságát.

A dobogó képzeletbeli harmadik helyére a koreai fiúbanda, a BTS léphetett fel. A minden idők legsikeresebb globális K-pop előadójaként elkönyvelt héttagú csapat kiemelkedő évet zárt a Butter című kislemezüknek köszönhetően.

A nosztalgialisták népszerűsége is töretlen, és itt már közismert nevekbe futunk bele. A legtöbbet a 70-80-as évek country-rock stílusában maradandót alkotó amerikai–brit csapat, a Fleetwood Mac 1977-es albumát, a Rumours-ot hallgatták a Spotify előfizetői.

A Nirvana 1991 szeptemberében megjelent második albuma a Nevermind a lista második helyére került fel. Ez az az album, amelynek borítóján egy vízben úszó meztelen kisbaba látható. Arról nem érkezett hír, hogy az album hallgatottsága összefüggésben áll-e azzal a nyáron nagy sajtóvisszhangot kiváltó hírrel, amely szerint a fotón babaként látható férfi gyermekpornográfia miatt indított pert és követelt kártérítést a zenekar élő tagjaitól.

A kaliforniai Linkin Park első stúdió albuma, a Hybrid Theory 2020-ban ünnepelte megjelenésének huszadik évfordulóját, ám nem tavaly, hanem idén hallgatták többen az ikonikus rockbanda sikeralbumát.

A Beatles népszerűsége évtizedek távlatában is töretlen. Ezt jól jelzi, hogy a csapat legtöbb példányban elkelt albuma, amely csak The Beatles-ként vagy más néven Fehér Albumként (The White Album) ismert a nosztalgia listán az ötödik helyét érte el.

A legjobb podcastok világszerte

Megőrizte elsőségét a népszerű amerikai komikus, Joe Rogan podcastja, a The Joe Ragen Experience, amely tavaly debütált a Spotify-on. Egy-egy epizódját több mint tízmillióan hallgatják.

A 27 éves amerikai véleményvezér Alex Cooper népszerű beszélgetőműsora, a Call Her Daddy már az első évében az előkelő második helyre volt jó. A bulvárújságokban is gyakran szereplő Cooper 2021-ben kötött hároméves exkluzív szerződést a Spofity-al. A dekoratív külsejű pennsylvaniai születésű celeb csajos témákat feszeget, és szórakoztató, személyes történeteket oszt meg milliós hallgatóközönségével.

Crime Junkie néven fut az idei év harmadik helyezettje, a két amerikai újságíró, Ashley Flowers és Brit Prawat műsora, amelyben valós bűneseteket tárnak fel.

Igény mutatkozik az igényesebb, informatív tartalmakra is, mint a TED Talks Daily, amely a negyedik legnépszerűbb podcast volt idén. A több évtizedes múltra visszatekintő non-profit szervezet, a TED (Technology, Entertainment, Design, magyarul: technológia, szórakoztatás, dizájn) által szervezett konferenciák, előadások mottója: „ideas worth spreading”, vagyis olyan gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni. A műsorban ismert vagy a szakterületükön kimagasló eredményeket elért emberek osztják meg inspiráló és könnyed formában gondolataikat.