Pénzjutalom járt volna, ha elolvasnak két oldalt az amerikai diákok – erre sem voltak képesek

Egészen sajátos módon próbálta meg letesztelni egy amerikai egyetemi professzor, hogy a hallgatók elolvassák-e kurzusának leírását. A kezdeti izgatottságnak azonban kiábrándító eredmény lett a vége.

Az egyetemeken minden félév elején közzéteszik a meghirdetett kurzusok tanterveit, bár azokat jóformán senki sem olvassa el. Tudta ezt Kenyon Wilson professzor is, aki a Chattanoogai Tennessee Egyetemen zenei szemináriumot vezet, ezért úgy döntött, egy kincskereső játékkal próbálja meg rábírni a diákokat, hogy átnézzék a csupán háromoldalas kurzusleírást – írta a CNN.

A tanmenet második oldalára írt egy rejtélyes üzenetet:

„Aki először talál rá, viheti. Száznegyvenhetes szekrény, a számkombináció: tizenöt, huszonöt, harmincöt.”

A szekrényben a figyelmes megtaláló 50 dollárra (16 ezer forint) bukkant volna, azonban a pénz a szemeszter szeptemberi kezdetétől egészen december végéig nem tűnt el, ugyanis 70 hallgató közül senki sem vette a fáradtságot, hogy belelapozzon a tantervbe. Wilson egyébként a szekrényben a jutalom mellett újabb üzenetet is hagyott: „Gratulálok! Kérem, hagyja meg a nevét és a dátumot, hogy tudjam, ki találta meg.”

Wilson elmondása szerint az izgalmas rejtvénnyel kicsit érdekesebbé akarta tenni a koronavírus-járvány miatt amúgy is szürkébb szemesztert.

„Gyakran csinálok kreatív dolgokat, hogy érdekesebb legyen a tanítás. A tantárgyi összesítő egy elég száraz dokumentum. Persze, nem is kell izgalmasnak lennie, de azt gondoltam, ha a diákjaim átnézik és elolvassák, akkor akár még jutalmat is kaphatnak. Ezzel azonban bebizonyosodott, hogy csak azt olvassuk el, amit fontosnak tartunk. És ezzel nincs is semmi gond” – mondta.

Ez sajnos nem jött össze: az oktató szerint még a félév kezdetén

alaphelyzetbe állított kombinációs zárhoz sem nyúlt senki.

Egy végzős hallgató úgy nyilatkozott, hogy elég kellemetlenül érezte magát, amikor meglátta a professzor Facebookon megjelent posztját a szekrényről.

Haley Decker, aki nemrég végzett az egyetemen, és Wilson óráit is látogatta, a CNN-nek kifejtette: őt az egész játék teljesen meglepte, de tanulságosnak is tartja a dolgot.

„Ez az óra minden félévben ugyanolyan, így a diákok tudják, mire számíthatnak, de mégsem szánnak időt arra, hogy elolvassák a tantervet. Talán ez a játék kicsit ösztönzőleg hat majd mindenkire” – hangsúlyozta, majd azt is hozzátette, hogy a volt hallgatótársak mindegyike zseniálisnak tartja Wilson ötletét.

A címlapfotón Kenyon Wilson professzor rejtvénye és az 50 dolláros jutalom (Forrás: Twitter)