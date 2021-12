Ilyen izmos macskát még biztosan nem látott

A macska rendellenes izomnövekedését a miosztatin hipertrófia (túltengés) okozza.

A miosztatin az izomsejtek növekedéséért felelős fehérje, amelynek szintje alapesetben szabályozott a szervezetben, az állatnak viszont akkor is nőnek az izmai, amikor azok nincsenek terhelésnek kitéve.

A ritka rendellenességet már kutyáknál és kérődzőknél is megfigyelték, a a fenti fotó alapján pedig most már egészen biztos, hogy a macskák esetében is előfordulhat.

A címlapfotón a genetikai rendellenességben szenvedő macska (Forrás: Reddit).