Gondolta volna? Az internetnek is van illata

Talán senki sem hitte volna, hogy élete során egyszer még az internet illatáról olvas majd valahol. Igen, még mi sem. Most azonban máris megvásárolható, ugyanis parfüm formájában mindenki számára elérhetővé vált.

Az internet illata (Scent of the Internet) most a High Art Múzeum internetes üzletében 130 euróért (48 ezer forint) szerezhető be – írta az Indy100 brit lap

A termékoldal leírása szerint az illatszer ásványi anyagok, egy leheletnyi dopamin, egy nagy adag izzadtság, olcsó irodai műbőrfotel kivonata és a „kétségbeesett önmegvalósítás” keveréke.

Az Új Modellek (New Models) társalapítója, Carly Busta elmondása szerint a készítőket az a tény inspirálta, hogy a szaglás, mint az ember egyik legősibb érzéke a mai felgyorsult, internet uralta világban elvesztette jelentőségét. Az újdonság vadító illata azonban újra szaglásra készteti az orrot.

„Az iInternet illata leginkább azokra a napokra való, amikor hosszú órákat ülsz a számítógép előtt. Csak magadra fújod, és garantáltan nem szippant be a hétköznapok mókuskereke” – jegyezte meg Busta.

A címlapfotó illusztráció. (Forrás: MTI/Balázs Attila)