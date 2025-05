Szirota Jennifer nem tudta befejezni az anyák napi produkcióját

Megható személyes történettel gazdagította a Duna Édesanyám című anyák napi összeállítását Szirota Jennifer, A Dal 2025 győztes produkciójának előadója, akinek a zenénél csak a családja fontosabb az életében.

A Dal 2022 egyik közönségkedvencével, Hegedűs Bori és Tempfli Erik: Anya című dalával köszöntötte édesanyját Szirota Jennifer a Duna anyák napi sorozatában. A fiatal énekesnő egyik kedvenc gyerekkori élményét idézte fel a csatorna ünnepi összeállításában:

„Olyan ötéves lehettem, amikor egy szomszéd településen élő zongoratanárnő megtanított nekem egy gyönyörű anyák napi dalt, amit aztán egy templomban tartott anyák napi ünnepségen énekelhettem el”

– mondta, hozzátéve, hogy a dal előadása közben annyira elérzékenyült, hogy nem tudta befejezni a produkciót.

„Látni azt, hogy ott ül édesanyám és az egyik nagymamám is a sorok között, nagyon megható volt számomra, el is sírtam magamat” – emlékezett vissza a műsorban Szirota Jennifer. Az előadás végül második nekifutásra sikerült, de az élmény örökre nyomot hagyott benne: „Ez is egy fontos jele volt annak, hogy mennyire szorosan kötődöm a zenéhez, illetve az édesanyámhoz”.

Az év magyar dalának előadója azóta is édesanyját tartja a legnagyobb példaképének: „Tulajdonképpen úgy tekintek rá, mint a legjobb barátnőmre. Nagyon jó példa előttem, hiszen megmutatta azt, hogy ha egyszer majd én édesanya leszek, akkor mi lesz a dolgom”.

Az Édesanyám című anyák napi műsor adásai – amelyekben hírességek mesélnek édesanyjukról – a Médiaklikken újranézhetők.

Kiemelt kép: Szirota Jennifer (Fotó: MTVA)