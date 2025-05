Anyák napi köszöntő a közmédia műsoraival

Az édesanyák iránti tisztelet és szeretet jegyében a közszolgálati csatornák idén is változatos, szívhez szóló műsorkínálattal készülnek május első vasárnapjára, anyák napjára.

A Dunán rövid kisfilmek ünneplik az édesanyákat: ismert sportolók és művészek – Kapás Boglárka, Békefi Viki, Szirota Jennifer, Baricz Gergő, valamint a Duna műsorvezetői, Forró Bence és Rátonyi Kriszta – osztják meg személyes történeteiket. A Ridikül május 2-i adásának vendégei, Tokody Ilona operaénekesnő, Nádasdy Borbála írónő, Gábor Júlia könyvtáros, szerkesztő és Orth Péter színművész azokra az anyákra emlékezik, akik már lehetnek közöttünk. A filmkínálatban május 4-én 22:55-től a Nyárutó című 2013-as amerikai filmdrámát tekinthetik meg, Kate Winslet és Tobey Maguire főszereplésével.

Az M5 kulturális csatorna május 4-én 13:55-kor a Versfilmek sorozatában Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa című művével jelentkezik, Turi Bálint színművész előadásában.

A Kossuth Rádió május első vasárnapján több műsorát is az anyák napjának szenteli. A 6:05-től kezdődő Vasárnapi újságban és Családok, történetek című műsorban is kiemelt figyelmet kapnak az édesanyák. Az utóbbiban 14:05-től a Magyar Örökség-díjas Ringató Ezer család énekel- Anyák napja a Ringatóval! című rendezvényéről helyszíni riportban számolnak be. A Kívánságkosár személyes történetekkel teli adásában felcsendülnek majd a magyar könnyűzene legszebb, édesanyákhoz írt dalai.

A Dankó Rádió egész héten anyák napi hangulatban szól: a Tudod-e még az én nótám című műsorban hallgatók mesélik el megindító történeteiket édesanyjukról, míg a Szívküldi szívnek szívesen kívánságműsor különkiadásában a legszebb anyák napi dalok és megható üzenetek köszöntik az anyákat. A Táncházban népzenei műsorban különleges altatókkal készülnek: Csizmadia Anna és Lovász Irén az édesanyjának, Majorosi Marianna és Juhász Kati kisfiának énekel.

A M2 Gyerekcsatorna már pénteken, a Hetedhét kaland adásában egy anyák napi kreatív ajándékkal, kavicskép-készítő ötlettel szolgál a gyerekeknek. Anyák napján az animációs sorozatok is ünnepi epizódokkal jelentkeznek, a Dúdoló sorozatban pedig három könnyen megtanulható anyák napi dalocska hallható. Este Mahó Andrea olvassa fel Csukás István Fecskemama bölcsődala című versét, míg a Rímerdő versfilmsorozatból Varga Katalin Kisbence titka című költeményét szavalja. A Hetedhét kaland gyerekszereplői egész nap rövid bejelentkezésekkel buzdítják a nézőket, hogy ne feledkezzenek meg az anyák iránti szeretetük kifejezéséről, míg az Ünneplőben sorozatban egy különleges családi meglepetés is várja a nézőket.

A Csukás Meserádió legújabb adása, a Csukás Meseposta, szintén anyák napi tematikával jelentkezik, Mikó István, a Mesepostás műsorvezetésével, aki kíváncsian várja a gyerekek leveleit, gondolatait – akár az édesanyákról, nagymamákról és keresztanyákról szóló történeteket is. Kassai Katalin, az M5 műsorvezetője este különleges anyák napi mesével kedveskedik a gyerekeknek és szüleiknek. A nap folyamán közismert művészek és műsorvezetők – köztük Keresztes Ildikó, Szulák Andrea, Malek Andrea, Dancs Annamari, Tóth Vera, Novodomszky Éva és Forró Bence – mesélik el legszebb anyák napi emlékeiket.

Az M2 Petőfi TV szintén tematikus műsorokkal várja a nézőket. Május 2-án a Voices formáció érkezik az Esti Kornél című élő műsorba egy különleges anyák napi produkcióval. Május 3-án a Házibuli tematikus adása az édesanyáknak szerez meglepetést.

