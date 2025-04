100 évesen örök álomra szenderült a Dallas sztárja, Priscilla Pointer

100 éves korában, békésen, álmában hunyt el a connecticuti Ridgefieldben Priscilla Pointer.

Priscilla Pointer 1924-ben született New Yorkban, művész szülők gyermekeként. Színészi pályafutása az 1940-es évek végén indult. Kezdetben színházban szerepelt, az 1950-es évek elején pedig Hollywoodba költözött, első televíziós szerepét a China Smith című sorozatban kapta 1954-ben, majd egy időre visszavonult a pályától.

Az első komolyabb szerepét 1972-ben kapta Adrienne Harris Rainey karaktereként a Where the Heart Is című szappanoperában.

A Dallas című sorozatban a 4–6. évadban Rebecca Barnes Wentworth szerepében láthattuk.

A népszerű sorozatban a lányát Pamela Ewinget alakító Victoria Principal is megrendülten búcsúzott a 100 évesen távozó színésznőtől.

„Priscilla Pointer, a kedvenc tévés anyukám, ma egy csodálatos nő hunyt el. Mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Őszinte részvétem Amy Irvingnek és Priscilla egész családjának”– fogalmazott a Dallas Pamelája.

Priscilla Pointer május 18-án ünnepelte volna 101. születésnapját.

Kiemelt kép forrása: Facebook