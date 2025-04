Sambre – A folyó mentén: Új sorozat igaz történet alapján premierként a Dunán

Egy folyó, számtalan áldozat és évtizedekig tartó nyomozás a tettes után. A francia televíziózásban rekordnézettséget hozó, megtörtént események alapján készült hatrészes Sambre – A folyó mentén című bűnügyi sorozatot mutatja be május 5-től, hétfő esténként a Duna a Kékfény után.

Az igaz történetet alapján készült francia bűnügyi tévéfilmsorozat egy hosszú éveken át felderítetlen bűntettsorozat fordulatait dolgozza fel, amelynek során a hatóságoknak mintegy harminc évbe telik, hogy elfogják azt a sorozatos erőszaktevőt, aki az évek során nők tucatjait támadta meg a Sambre folyó mentén futó országút közelében.

A Sambre egy Észak-Franciaországot átszelő folyó, amely Belgiumban folytatja útját, mielőtt a Meuse folyóba torkollna. A sorozat kis iparvárosokban, csendes vidéken játszódik, ahol az emberek jó része régről ismeri egymást.

A történet 1988-ban kezdődik: Christine, a fiatal fodrász kora reggel munkába igyekszik, amikor a buszmegálló közelében valaki hátulról megtámadja. A következő időszakban több, hasonló módon elkövetett nemi erőszak is történik, de a rendőrség nem jut el odáig, hogy meglássa az esetek közötti összefüggést.

Harminc évnek kell eltelnie, mire elfogják azt a férfit, aki ez idő alatt legalább 54 támadás és nemi erőszak elkövetője volt.

(Forrás: MTVA)

A sorozat valamennyi epizódja egy-egy újabb szereplő szemszögéből mutatja be az eseményeket: egy áldozat, egy vizsgálóbíró, egy polgármesterasszony, egy tudományos elemző, egy nyomozó és maga az elkövető állnak az egyes részek cselekményének középpontjában.

A francia szériában a bűntények mellett érzékletesen láthatóvá válik az is, miként változott meg a világ a nyolcvanas évektől 2018-ig, az ügy lezárultáig. Bemutatja továbbá, mennyire híján voltak a hatóságok képviselői az együttérzésnek, a megfelelő figyelemnek, továbbá, hogyan reagáltak emberek abban a kényes helyzetben, amit egy nemi erőszak eredményez.

Mi tette lehetővé, hogy az elkövetőt ennyi éven át nem fogták el? A közöny, a hivatali gőg, vagy a napi rutinba való belefásultság? A Sambre – A folyó mentén tükröt mutat, és nem csak a hivatásbeli mulasztást elkövetőknek.

A hatrészes sorozat 2023 végén rekord nézettséget ért el a Francia Televízió kettes csatornáján. Egy hónap alatt hétmillióan tekintették meg a közszolgálati televízió internetes platformján, és ott ezzel minden idők legsikeresebb bemutatójának számít.

Az országos televízióban Magyarországon először a Dunán ez a széria is a hétfői esti krimik között mutatkozik be. A minisorozatot az Oscar-díjas Jean-Xavier de Lestrade rendezte, aki a Murder on a Sunday Morning című dokumentumfilmért kapta az Amerikai Filmakadémia díját.

Sambre – A folyó mentén: május 5-től, hétfőnként 21:35-től a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA