Librettó 1000 – mérföldkőhöz érkezik az M5 csatorna kulturális magazinműsora

Jubileumi különkiadással készül ezredik adására a közmédia kulturális csatornájának hétköznapi élő magazinműsora: április 28-án exkluzív produkciókkal, elismert művészekkel és megható pillanatokkal ünnepel a Librettó, amelyet rendhagyó módon egyszerre vezet mind a négy műsorvezetője.

Különleges eseményekkel várja a nézőket hétfőn a Librettó: Balázs János zongoraművész lírai dallamaira Czakó Ferenc lenyűgöző homokrajzot készít. St. Martint is megihlette a műsor, saját szerzeményét adja elő az alkalomra, Lackfi János pedig verset írt a műsorról, amelyet szintén élőben mond el.

Kovács Kati egy meglepetés dallal készül, de a vidámsághoz népszerű vendégművészek, Oszvald Marika és Harsányi Gábor színművész is hozzájárul majd, akik együtt ünnepelnek a stúdióban a műsorvezetőkkel. Ebből az alkalomból a műsor mind a négy házigazdája jelen lesz: Sipos Szilvia, Morvai Noémi, Csőre Gábor és Pató Márton.

A sztárvendégek mellett a Librettó 1000. adásában a nézők betekintést nyerhetnek a műsor kulisszatitkaiba, a statisztikai összeállításból pedig kiderül például az is, hány helyen jártak eddig a Librettó riporterei és milyen különleges vendégek érkeztek a műsorba.

A Képzőművészeti Egyetem hallgatói is készülnek az ünnepre: egy egyedi, erre az alkalomra tervezett bélyeget nyomtatnak ki ezer példányban és csokoládé alapú képeslappal is kedveskednek az alkotóknak.

Fotó: Librettó

Az ünneplés április 29-én és 30-án is folytatódik: ezekben az adásokban rövid, személyes bejátszásokban mutatkoznak be a műsorvezetők, és a Librettó vidéki, illetve külhoni rajongóival is megismerkedhetünk. Vendégül látják többek között a hosszú kihagyás után visszatérő Szűcs Judith énekesnőt és Kautzky Armand színművészt, a közmédia műsorvezetőjét.

A minden hétköznap 16:30-kor jelentkező Librettó egy olyan élő kulturális magazinműsor, amely minden korosztályt igyekszik megszólítani friss információkkal, szórakoztató elemekkel, izgalmas beszélgetésekkel.

Célja, hogy a Kárpát-medence vidékeinek különböző szegleteibe, a legkisebb közösségekhez is eljutva a nézők elé tárja a kultúra széles spektrumait, legyen az régészeti feltárás, egy kis település népművészeti hagyományainak megőrzése vagy színházi bemutató, zene- és képzőművészeti előadás, tárlat, koncert.

A Gáspár Monika vezető szerkesztő irányításával készülő műsor 2024. decemberében megkapta a Magyar Művészetért Díj Ex Libris Díját.

Librettó 1000. – április 28-án 16:30-kor az M5 kulturális csatornán.

A kiemelt kép illusztráció.