A magyar jazz ünnepe egy héten át a közmédia csatornáin

A magyar jazz-zenét élteti a közmédia több csatornája a műfaj világnapja alkalmából április 28-tól egy héten keresztül. A zenei műsorok közül kiemelkedik az egyéves Szakcsi Rádió születésnapi koncertje, amely az április 30-i élő rádiós közvetítést követően képernyőre is kerül május 3-án, az M5 kulturális csatornán.

A hazai jazzélet kiemelkedő szerepet kap a közmédiában: az egy évvel ezelőtt, 2024. április 30-án indult online Szakcsi Rádióban egész nap szól a magyarok által kedvelt műfaj. A magyar jazz rádiója első születésnapjára egy különleges koncerttel készül, április 30-án 20 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban fellép az Orbay Lilla Quintet, a Binder Trió, a Tribute To Füsti Balogh Band, valamint Berki Tamás és a Sárik Péter Trió.

Az eseményt élőben közvetíti a médium, előtte 19 órától a rádió csatornahangjával, Harcsa Veronikával, valamint a grémium tagjaival, Gőz Lászlóval, Bognár Attilával és Szarka Tamással hallható felvezető műsor. A Szakcsi Rádióban a születésnap alkalmából május 3-án új műsor indul Jazzakusztik címmel, amelyben a hazai jazzélet kiemelkedő formációinak akusztikus koncertjei szólnak az A38 Hajó színpadáról minden szombaton 19 órakor.

Május 4-én a Szakcsi+ első adását hallhatják, ahol a jövő tehetségei, a hazai jazzélet legkiválóbb fiatal képviselői mutatkoznak be a rádió ajánlásával, minden vasárnap este 19 órától egy portrébeszélgetésben.

A Bartók Rádióban mindennap 23 órától hallható jazztartalom, ezek mellett április 29-én a Muzsikáló délután című élő műsor témája a Szakcsi Rádió lesz 15 órától. A születésnapi koncertet május 2-án 19:35-kor ismétli a Bartók Rádió, majd a vasárnapi Lemezelő című műsorban Oláh Kálmán jazz-zongorista legkedvesebb felvételei szólalnak meg.

Az M5 kulturális csatornán a Librettó című magazinműsor vezeti fel az ünnepi eseményt: április 30-án 16:30-kor az adás vendége lesz Esztergályos Máté és Sárik Péter jazz-zenész. Koncerttel is várja nézőit a csatorna, László Attila Time to groove című előadását nézhetik meg a Müpart felvételei közül 22:10-től.

A Szakcsi Rádió születésnapi koncertjét május 3-án 21 órától tűzi képernyőre az M5, amit 22:35-kor az Intermezzo, 22:50-kor pedig a BMC Jazzestek sorozat Substones koncertje követ. Május 4-én a Szakcsi Jazz Színpad Miklósa Erika és a Modern Art Orchestra: Másképp című hangversenyét mutatja be, majd a Multiverzum is a jazz-zenével foglalkozik, a műsorban kulisszatitkokat is láthatnak a nézők a koncertről.

A jazz műfajával a Petőfi Rádió hallgatói is találkozhatnak minden éjfélkor a Szakcsi Jazzórában, míg az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsor pénteki „műfajokon át” rovata a jazzhez kapcsolódik, majd 22:40-től Az A38 hajó színpadán a Horváth Szabolcs Kvartett zenél, az Akusztik Jazz különkiadásában pedig Szirtes Edina Mókus & Nagy János Yancha koncertje látható május 4-én 20 órától.

Magyar jazz hete a közmédia csatornáin – április 28-tól május 4-ig.

Szakcsi Rádió születésnapi koncert – élő közvetítés április 30-án 20 órakor.

A kiemelt kép illusztráció.