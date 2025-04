Sebestyén Márta a Kodály-tanítvány édesanyjáról: Még a szemöldökével is tud vezényelni

Törött karja sem akadályozta meg, hogy kórust vezényeljen Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes édesanyja, Kodály Zoltán egykori tanítványa. Sebestyénné Farkas Ilona, vagy ahogy mindenki ismeri, Mona néni lányával a Családi kör vendégeként idézte fel meghatározó találkozásaikat a zenével.

Tavaly decemberben ünnepelte 90. születésnapját Mona néni. A hazai zenepedagógia egyik legfontosabb alakja máig aktív kórusvezető. A Duna Családi kör című műsorának vendégeként mesélte el, mindenféle kórust vezetett, női, gyerek és vegyes kar is dalra fakadt keze alatt.

Még a kórházi rehabilitációs osztályon is pávakört varázsolt a szintén ott lévő palóc asszonyokból, miután felfedezte, milyen jól énekelnek. Lánya, Sebestyén Márta a műsorban elmesélte, édesanyját a törött karja sem akadályozta meg abban, hogy vezényeljen, mert még a szemöldökével is képes erre.

Mona néni a Duna délutáni magazinműsorában, amelyben dalra is fakadt a lányával és a műsorvezetőkkel együtt, felidézte, miként találkozott először egykori mesterével, Kodály Zoltánnal.

A Békés-Tarhosi Énekiskolába járt, amely elsőként valósította meg a zeneoktatást a Kodály-módszer szerint. Itt találkozott először személyesen a zeneszerzővel, 1950-ben.

„Eljött meglátogatni az osztályt, feladatot adott. A Tavaszi szél vizet áraszt című dalt adtuk elő, ő pedig felhívta a figyelmünket a Tavaszi szél utat száraszt című népdalra. Ezt énekeltem neki, ekkor figyelt fel rám először” – emlékezett vissza a találkozásra a zenepedagógus.

Néhány évvel később ismét az intézménybe látogatott Kodály Zoltán, amikor olyan jól sikerült Mona néni szolfézsvizsgája, hogy így búcsúzott tőle a zenetudós: „Ősszel találkozunk a Zeneakadémián”.

A tehetséges fiatal 1953. augusztusában iratkozott be az intézménybe, a Családi körben megmutatta egykori indexét is, amelyben különböző érdemjegyeit olyan zenei nagyságok írták alá Kodály mellett, mint Bartha Dénes, Bárdos Lajos és Lajtha László. Ezt a zenei szellemiséget már az anyaméhben magába szívta Sebestyén Márta is.

„Már magzat koromban a zene volt az életem. A kilenc hónapon át tartó közös vérkeringésüknek köszönhetően Kodály-tanítvány lettem én is”

– fogalmazott a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, hozzátéve, ebben a közegben felnőve ösztönösen magába szívta a zene szeretetét, mint mesekönyveket nézegette a Kodály- és Bartók-köteteket. Később a népzene elhivatottja lett, amely ötvenéves jubileumának megünneplésére készül.

Kiemelt kép: Sebestyén Márta (Fotó: MTI/Mohai Balázs)