Meghalt Galkó Balázs színművész

75 éves korában elhunyt Galkó Balázs színész, akit pályafutása során számos színházi társulat tagjaként és alternatív művészként ismerhettek meg a nézők. Halálhírét fia, Galkó Máté osztotta meg közösségi oldalán.

Fia megható Facebook-posztban azt írta, hogy

„Apuka átment. A függöny legördült. A nézőtér üres.”

A posztban emellett jelezte, hogy a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.

Galkó Balázs pályafutása során a magyar színház egyik elismert és sokoldalú alakjává vált. 1968-ban, a Ki mit tud? című tehetségkutató versenyen debütált, ahol versmondóként aratott sikert. Ezt követően színészként és rendezőként is hosszú és változatos karriert futott be. Olyan színházakban dolgozott, mint a Nemzeti Színház, a 25. Színház, a Miskolci Nemzeti Színház és az Újszínház. 1986-tól alternatív művészként is aktívan részt vett különböző társulatokban és egyéni produkciókban.

Színészi pályáját az utóbbi években nehézségek árnyékolták be, többek között arról beszélt, hogy már nem kap új szerepeket, és nyugdíjából nehezen tud megélni. 2023 februárjában azonban munkát talált, és könyvelőcégnél hivatalsegédként kezdett dolgozni. Emellett tavaly decemberben listába szedte azokat a személyes traumákat, amelyek az év második felében érték.

A művészetek iránti elkötelezettsége és a színház iránti szeretete végigkísérte életét, és hosszú éveken át ő volt a Művészetek Völgye művészeti vezetője is.

Kiemelt kép: Galkó Balázs színművész 2015. június 16-án – Fotó: MTI/Balogh Zoltán