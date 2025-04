Rendkívüli műsorváltozás: Ferenc pápára emlékezik a közmédia

Április 21-től emlékadásokkal idézi fel a közmédia a 88 éves korában elhunyt katolikus egyházfő, Ferenc pápa alakját. A Duna, a Duna World, az M5 kulturális csatorna, az M2 Petőfi TV, valamint a Kossuth Rádió tematikus műsorokkal és archív felvételekkel emlékezik a Szentatyára. A közmédia 2023-ban több mint ezer percben közvetítette élőben a pápa háromnapos magyarországi látogatásának eseményeit, ezeket az emlékezetes pillanatokat is felidézik.

A római katolikus egyház első latin-amerikai vezetője 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el. A közmédia műsorfolyamában filmek, archív felvételek, interjúk és visszaemlékezések hozzák közelebb a nézőkhöz Ferenc pápa személyét és tanításait.

A Duna és a Duna World csatornán április 21-én 15 órától a Ferenc pápa találkozásai magyarokkal című műsor látható, majd 15:40-től a „Megkönyörült és kiválasztotta” című stúdióműsorral jelentkeznek a csatornák. 17:10-től a Csakis együtt – Ferenc pápa meglepetése című dokumentumfilmet láthatják a nézők.

A Duna a 18 órai Híradót követően 18:40-től a Ferenc, a nép pápája 1. részét vetíti. Az életrajzi film felidézi, amikor 2013. február 11-én XVI. Benedek pápa bejelenti, hogy megromlott egészségi állapota miatt lemond egyházfői tisztségéről. A konklávéra a világ minden tájáról érkeznek bíborosok, köztük Jorge Mario Bergoglio is Argentínából. A szerény és alázatos egyházférfi elmélkedései kapcsán ismerhetők meg élete főbb eseményei, gondolatai, törekvései és az az út, amely a pápaválasztás előestéjéhez vezetett. Majd 20:10-től a Szent Ferenc 2. része látható. Michele Soavi tévéfilmje az umbriai város véres polgárháborúját, a katolikus egyház eretnekek elleni kegyetlen hadjáratát is feleleveníti. A harcokban a gazdag kereskedő családból származó Ferenc is részt vesz. A sebesült fiatalembert és társait a perugiai börtönbe vetik. A sok szenvedés és egy idős eretnekkel való találkozás után Ferenc elhatározza, hogy lemond minden vagyonáról, és életét a szenvedő szegényeknek, betegeknek, elhagyatottaknak szenteli. Április 22-én a Család-barát és a Családi kör című magazinműsorban is megemlékeznek a Szentatyáról.

A Duna Worldön 18 órától a Ferenc pápa 2023-as magyarországi, apostoli látogatásának emlékezetes pillanataiból készült „HÍVŐSZÓ” – Ferenc pápa látogatása Magyarországon látható. A 18:55-kor kezdődő Ahol az Ég összeér a Földdel című dokumentumfilm felidézi az 52. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus legfőbb üzeneteit. 20 órától a közmédia stúdióműsorának ismétlését láthatják a nézők, benne szakértői beszélgetésekkel Ferenc pápa életútjáról és örökségéről, valamint tudósításokkal Vatikán Államból.

Az M5 kulturális csatorna 19 órától a História című műsorában emlékezik meg Ferenc pápáról. 19:30-tól A mi pápánk című dokumentumfilmet adja a csatorna. Iago Garcia színész élete legnagyobb szerepére készül: Ferenc pápát kell eljátszania egy argentin produkcióban. Azért, hogy minél jobban ráérezzen a szerepre, arra vállalkozik, hogy 20 nap alatt végigjárja az egyházfő életének főbb állomásait, helyszíneit. 20:55-től a Péter, a kősziklát láthatják a nézők. A film Szent Péternek, Jézus tanítványának fordulatokban bővelkedő életét mutatja be.

Az M2 Petőfi TV hétfőn 20 órától Liszt Ferenc: Requiem című gyászmiséjét sugározza Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttese, a Szent Efrém Férfikar szólistáinak és énekeseinek előadásában. Két gyászmise hangzik el: Az Ungváron született fiatal zeneszerző, Papp Viktor erre az alkalomra, a férfikar számára írt kompozíciója ukrán és latin nyelven; valamint Liszt Ferenc ritkán hallható férfikari műve, amit két gyermeke és édesanyja elvesztése után írt. Az est programjában szerepel egy görögkatolikus, halottakról megemlékező szertartás részlete: a Panachida egyik himnusza, valamint Hildur Guanadóttir izlandi zeneszerző feldolgozása, amelynek liturgikus szövege eredetileg ugyanennek a szertartásnak a részét képezi.

A Kossuth Rádióban április 21-én Ferenc pápa gondolataiból hallhatnak részleteket, a csatorna Emlékezzünk Ferenc pápára című emlékműsorának ismétlése 23:05-kor hallható, felelevenítve a 266. római pápa életét és pápaságának legfontosabb pillanatait.

A magyar emberek szívében az elhunyt egyházfő különleges helyet foglal el, hiszen többször kiállt a közép-európai népek hitének és kulturális örökségének megőrzése mellett, miközben folyamatosan a békét, a szeretet és az összetartozást hirdette.

A temetést az M1, a Duna, valamint a Kossuth Rádió fogja közvetíteni.

Kiemelt kép: Ferenc pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 266. pápájává 2013. március 13-án (MTI/EPA/Michael Kappeler)