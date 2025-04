Kautzky Armand: Egy múzeumban élek

Szenvedélyesen gyűjti az antik bútorokat és műtárgyakat Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, a Duna műsorvezetője. Az Örökölt tárgyaink című új sorozata kapcsán arról beszélt a Ridikül vendégeként, bízik benne, hogy a fiatalabb generációra, és akár saját gyerekeire is sikerül átörökítenie a régiségek iránti rajongását.

Kautzky Armandnak gyerekként megfordult a fejében, hogy régész lesz, mivel szüleitől nemcsak a színház szeretetét, hanem a régi tárgyakhoz való vonzódását, a felfedezés vágyát is örökölte. Bár végül a színjátszást választotta hivatásául, szabadidejében lelkes kincskereső: régiségbörzéken, bolhapiacokon és árveréseken kutatja a múlt szépségeit. A Duna délutáni magazinja, a Családi kör műsorvezetője éppen ezért fogadta nagy örömmel, hogy a magazinban szerdánként az Örökölt tárgyaink című sorozatban adhat teret gyűjtőszenvedélyének.

„Engem megszólítanak a régi idők tárgyai. Egy forgatás során az egyik antikvitásban megpillantottam egy art deco lámpát. Nem vettem meg rögtön, hagytam a döntést ülepedni, aztán pár nappal később már azzal álmodtam. Tudtam, hogy félre kell rakatnom, különben kísért majd. Ez olyan megmagyarázhatatlan dolog, mint a szerelem” – példázta Kautzky Armand, hogyan hatnak rá a régiségek. Mint mondta, vendégei megjegyzik, hogy otthona olyan, mint egy múzeum: minden négyzetcentiméterére jut valamilyen antik szépség. A régi bútorok mellett dísztárgyak, festmények, órák, gyertyatartók árulkodnak arról, hogy egy lelkes műgyűjtő lakik a falak között. A szakmájában jól ismerik vonzódását az antikvitások iránt: így került hozzá például pályatársa, Détár Enikő egyik öröksége, egy Mária Terézia-korabeli tálalószekrény. A Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, érdemes művész hozzátette, nem tudja, mi lesz a gyűjteménye sorsa, ha ő már nem lesz.

„A fiatalok, beleértve akár a gyermekeimet is, még nem érzik át ennek az örökségnek a jelentőségét. A lányomnak volt is egyszer egy olyan kissé szívtelen mondata, hogy idővel ezeket a tárgyakat jó pénzért el lehet majd adni” – vallotta be a színművész. Ennek ellenére bízik benne, gyermekei idősebb korukra felfedezik majd, miért lehet ragaszkodni – akár több generáción át – a családi emléktárgyakhoz. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Örökölt tárgyaink – a Családi kör című délutáni műsor új elemeként szerdánként a Dunán.

Ridikül – minden hétköznap 16 órakor, Kocsis-M. Brigittával a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA