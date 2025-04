Premier az M5-ön: Fehér Babák – Cseh Tamás-est a költészet napján

Eredeti dalokból, személyes történetekből és nyilvánosan soha nem látott filmrészletekből áll össze az egyedülálló szerzőpáros – Cseh Tamás és Bereményi Géza – alkotói világa. Közös életművük tárult a nagyközönség elé Rakonczai Viktor zenei vezetésével a Thália Színházban január 22-én. A színházi, nagykoncerti és vizuális élményt nyújtó Fehér Babák című előadást az M5 kulturális csatorna április 11-én, magyar a költészet napján mutatja be országos televíziós premierként.

A Thália Színház idén január 22-én, a magyar kultúra napján mutatta be a Fehér Babák című zenés estet, amely Cseh Tamás és Bereményi Géza közös munkáira épül. Az előadás azóta is szerepel a színház műsorán. A produkció rendezője Görög László, zenei vezetője Rakonczai Viktor. Az előadásban a Thália Színház társulatának több tagja is szerepel, köztük Czakó Julianna, Gubás Gabi, Hevesi László, Jámbor Nándor, Katona Péter Dániel, Molnár Piroska, Szabó Győző, Udvarias Anna, Vida Péter és Zayzon Zsolt.

„A költészet és a zene erejével visz magával ez az előadás egy félreérthetetlen úton. Olyan örök témákat jelenít meg, mint hogy miért szenved a férfi és a nő, milyen a világ, amelyben élünk, és hogyan használható fegyverként a humor. Egyszerre volt felszabadító és nyomasztó, hogy a Cseh-Bereményi szerzőpáros életművének feldolgozásban teljesen szabad kezet kaptam” – mondta a rendező, Görög László a Kossuth Rádióban. A produkcióról szóló interjúban megszólalt Zayzon Zsolt is, aki az egyik ikonikus slágert, a Széna tér című dalt adja elő. Mint mondta, Cseh Tamásnak különleges tehetsége volt abban, ahogy szerzeményeit közvetíteni tudta a közönségnek, ezért nagy felelősségnek tartja újra elővenni a dalait. „Félelmetes, mennyire aktuálisak ma is az általa megfogalmazott üzenetek. Olykor pontos látleletét adja a jelennek” – fogalmazott a színművész.

A szerző, Cseh Tamás (1943–2009) a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek dalai generációkat érintettek meg. Gitáros-énekesként, valamint előadóművészként vált ismertté, munkássága elsősorban az 1970-es és 1980-as években teljesedett ki. Legfontosabb alkotótársa Bereményi Géza költő, forgatókönyvíró és filmrendező volt, aki dalszövegeivel egyedi, irodalmi szintű mélységet adott Cseh Tamás dalainak. Közösen több ikonikus albumot is jegyeznek, például az Antoine és Désiré (1977), a Műcsarnok (1984) és a Levél nővéremnek (1993) című lemezeket. A dalok gyakran személyes történetekből, történelmi utalásokból és társadalmi reflexiókból építkeztek, így egyfajta krónikásként mutatják be a magyar valóságot.

A Fehér Babák című előadás ezekből az ikonikus dalokból válogat, új értelmezésben és színházi kontextusban megidézve Cseh Tamás és Bereményi Géza örökségét. A magyar költészet napján, József Attila születésnapján, április 11-én 21 órától tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna az előadást.

