Tarolnak a magyar filmek, idén már milliárdos bevételt termeltek a hazai alkotások

Január 1. és március 31. között több mint 642 ezren váltottak jegyet a Nemzeti Filmintézet (NFI) által támogatott filmekre a hazai mozikban, az alkotások összesen 1,528 milliárd forint bevételt termeltek az év első három hónapjában – közölte az NFI az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjátékot csaknem félmillióan (493 ezren) nézték meg újévtől március végéig – számolt be az MTI.

A romkomot a tavaly decemberi bemutató óta Magyarországon már 770 ezren látták, ezzel pedig a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje lett. Romániában további 110 ezer, Szlovákiában pedig 27 ezer néző váltott rá jegyet március végéig, így a zenés film összesen több mint 900 ezer nézőt vonzott határon innen és túl – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy április 4-én Szerbiában is elkezdődtek a vetítések.

A közleményben idézték Káel Csaba filmügyi kormánybiztost, az NFI elnökét is, aki a Hogyan tudnék élni nélküled? történelmi sikere mellett kiemelte azt is, hogy egy olyan filmről van szó, amely visszahozta az árát.

„Nekem személy szerint két dolog jelenti a legtöbbet: az, hogy egy fiatal színészgeneráció együtt mutatja meg kiváló tehetségét, és az, hogy a nézők generációs film helyett egy családi mozit csináltak ebből az alkotásból” – tette hozzá Káel Csaba.

Mint a közleményben felidézték, az első negyedévben három, az NFI által támogatott egész estés alkotást mutattak be a mozik: a Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmet, amelyet a januári bemutatótól március végéig több mint 144 ezren láttak; Sós Bálint Dániel Minden rendben című alkotását, amely március 20. óta látható nagyvásznon. Március 27-én érkezett a hazai mozikba a magyar koprodukcióban, macedón, horvát és bolgár partnerekkel készült John Vardar vs. a Galaxis című animációs sci-fi-paródia.

A beszámoló szerint

az országos televíziókban nyolc, az NFI által támogatott alkotást mutattak be január 1-je óta.

A TV2-n március 8-án debütált a 10 részes Hunyadi-sorozat, amelynek a március végéig sugárzott 7 részét (a Super TV2-n sugárzott rendezői változattal együtt) epizódonként átlagosan 1 millióan látták, és amely mostanáig minden héten megnyerte a nézettségi versenyt. A 18-59 éves korosztályban pedig minden epizód felkerült az év legnézettebb tévéműsorainak toplistájára: itt jelenleg az első hét helyen Hunyadi-epizódok állnak.

Mint írták, március 15-én a Most vagy soha! 241 ezer nézőt ültetett a képernyők elé, így a filmet – a moziforgalmazással (169 ezer) és a tavalyi tévépremierrel (197 ezer) együtt – már több mint 600 ezren látták Magyarországon, és számos külföldi rendezvényen vetítették világszerte a premier óta eltelt egy évben.

A Duna csatornán a magyar kultúra napján bemutatott, Fazakas Péter rendezésében készült Csehov-átirat, a Ványa bácsi – Buborékkeringő volt a legsikeresebb mintegy 73 ezer nézővel az NFI által támogatott tévéfilmek közül, és nagy érdeklődés kísérte a Bartók nyomában című dramatizált dokumentumfilmet is mintegy 50 ezer tévénézővel.

A közlemény szerint a magyar filmek sikerét mutatja, hogy az NFI által támogatott alkotások közül a premier utáni napokban a Ma este gyilkolunk című krimi-komédia a legnézettebb, a Most vagy soha! pedig a második legnézettebb alkotás volt a Netflix magyarországi felhasználói körében.

Kiemelték, hogy

a nemzetközi fesztiválokon is komoly sikereket értek el az NFI támogatásával készült filmek:

Lakos Nóra alkotása, a Véletlenül írtam egy könyvet, miután az A-kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztivál Just Film versenyében 2024 novemberében elnyerte a legjobb filmnek járó fődíjat, márciusban a Montreali Nemzetközi Gyerekfilmfesztivál fődíját is megkapta. Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medvét hozta el a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról februárban. Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmjét pedig Brüsszelben (Anima), Brazíliában (AnimaVerso) és Amszterdamban (Kaboom) is díjazták.

A közlemény szerint a második negyedévben az NFI támogatásával készült filmek közül elsőként a Dargay Attila eredeti tervei alapján készült, Csongor és Tünde című családi mesefilm érkezik április 17-én országszerte a mozikba.

Kiemelt kép: Kern András és Koltai Róbert színművészek, a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték szereplői a Magyar Mozgókép Fesztivál, a MOZ.GO megnyitóján, a film premier előtti gálavetítésének kezdete előtt Veszprémben 2024. június 12-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)