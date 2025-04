Lelki percek – Gyermekeink sorsa a mi kezünkben van!

Az Antarktiszon élő császár pingvinek vágyakozva néznek a vízbe, éhesek ugyanis. Csak bele kellene csobbanniuk, és máris elkaphatnának egy-két halat. De az óceán számukra óriási veszélyeket is rejthet: természetes ellenségük az elefántfókák és a kardszárnyú delfinek miatt. Ők bizony nagyon, de nagyon szeretik a császárpingvineket, leginkább elfogyasztani. Éppen ezért a pingvinek ott téblábolnak a part határán, szélén, pedig csak egynek kéne elsőre beleugrani, és rögtön kiderülne, hogy van-e ott veszély, vagy nincs. Na de hát ki akar Császár pingvin létére kísérleti nyúl lenni! Maradt tehát a téblábolás.

De még ennél többet is megfigyeltek kutatók. Azt látták, hogy bizony néha előfordul az is, hogy a legkisebb termetű pingvintársukat, a leggyengébbet, vagy aki a legbizonytalanabbul áll a part szélén, a többiek megpróbálják beletaszítani a vízbe. Csak egy óvatos kis lökés, az beleesik, és rögtön kiderül, hogy van-e ellenség vagy nincs. Azon töprengtem, hogy vajon a császárpingvinek néztek természetfilmet az emberekről, hogy eltanulják ezt a megoldási képletet, vagy pedig az emberek néztek természetfilmet a császárpingvinekről, és mi tanultuk meg tőlük beáldozni, bizony sokszor a gyengéket, az elesetteket?

Mire is gondolok?

A társadalom leggyengébb és legkiszolgáltatottabb tagjai a gyermekek. Ahogyan a felnőttek bánnak a gyermekekkel az nagyon sok mindent elárul a felnőttek érettségéről, gondolkodásáról és bizony a társadalom jövőbeli esélyeiről is.

Vajon mi beáldozzuk-e manapság a gyermekeinket? Tudatában vagyunk-e annak, hogy a nyugati típusú gondolkodásmód, viselkedésmód mit okoz a gyermekeinkben?

Csak pár kérdést hadd tegyek föl.

Helyette azt mondjuk nekik, hogy majd te eldöntheted, hogy mi akarsz lenni, mit akarsz csinálni, eldöntheted, hogy hétköznap éjfélig vagy hajnalig tévézel. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen mintát adunk a gyermekeinknek azzal, hogy roppant inaktív életet élünk, mi felnőttek? Sajnos a gyermekeink egészségi, fittségi állapota, felmérései nagyon rossz mutatókkal rendelkeznek. A mozgáshiányból, pedig egészséghiány lesz.

Egész biztos vagyok abban, hogy senki nem akar tudatosan rosszat a saját gyermekének. De mégis, amikor össztársadalmilag nézzük, úgy tűnik, mintha nem tudnánk jó irányba változásokat előidézni. Sajnos sokat nem számít az, hogy tudatosan vagy tudattalanul ártottunk, a végeredmény szempontjából teljesen lényegtelen. De ha minden így marad, nagy általánosságban nézve, akkor a végén számunkra nem lesz mentség!

Jézus, még tőle is szokatlan erélyességgel vette védelmébe a gyermekeket, a legelesettebbeket. Azt mondja: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik.” Nagyon-nagyon erős kép ez! De lehet, hogy erre van szükségünk ahhoz, hogy végre felismerjük a tét is óriási. Ébredjünk fel! Gyermekeink, a most még legelesettebbek sorsa, a mi kezünkben van!