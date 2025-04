Virágot a tányérra – A tavasz ehető kincsei a Főmenüben

A Duna gasztroműsorának legutóbbi adása az ehető virágok kulináris felhasználását állította a középpontba. A séfek izgalmas receptekkel bizonyították, hogy a rózsától a cukkini virágáig számos virágos növény szolgálhat ízletes és kreatív alapanyagként. A műsor vendége, Filep Kata ételstylist volt, aki a gasztrofotózás kulisszatitkaiba is beavatta a nézőket.

A Főmenü legutóbbi, Virágos címet viselő adásában a tavasz hírnökeit, a mezők és kertek ékeit, azok közül is az ehető virágokat mutatták be a séfek a nézőknek. Közismert, hogy a bodza- és az akácvirág elfogyasztható, de azt már kevesebben tudják, hogy a medvehagyma levele mellett – bizonyos ideig – a virága is ehető.

A műsorvezetők szerint érdemes kísérletezni még a kamillával, a kakukkfű-, rozmaring- és csomborvirággal vagy a madársóska bimbójával, mivel ezek is mind ízletesek.

Böröcz Zsófi gasztromentor és privátséf egy karfiol, avagy kelvirág receptet osztott meg a nézőkkel. Széll Tamás Michelin-csillagos séf cukkinivirágot töltött meg juhtúróval és gombával, amihez zöld majonézt is készített. A fogásokat egy rózsavízzel és szirmokkal készült pisztáciatortával koronázták meg. A receptek elérhetők a Főmenü Médiaklikk-oldalán.

Az adás vendége volt a reklám- és a gasztrovilágban egyaránt ismert étel- és kellékstylist, receptfejlesztő Filep Kata, aki a virágokkal való ételdekorálásra adott tippeket a nézőknek és szakmai kulisszatitkokat is megosztott.

„Az esetek jelentős többségében ma már nem jellemző, hogy egy ételfotón csalásként ehetetlen anyagokat használnak csak azért, mert az jobban mutat. Amikor látunk egy ételfotót, 95%-ban biztosak lehetünk benne, hogy a bemutatott étel igenis ehető” – szögezte le a szakember. A teljes adás újranézető a Főmenü hivatalos oldalán.

