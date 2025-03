Lélektapasz – Új évaddal jelentkezik az Okosdalok-sorozat

Ötödik évadához érkezik az M2 Gyerekcsatorna zenés sorozata, az Okosdalok. Az iskolás gyerekeket segítő zenés oktatási anyag március 31-től naponta látható Lélektapasz című új évadának epizódjai az élet nagy kérdéseire adnak választ.

A betűfelismerést segítő Betűvető, a szorzótábla témakörében készült Számvető, a nyelvtani szabályokat körüljáró Szómiszó és a földrajzhoz kapcsolódó Magyarország nagytájai évadok után, Lélektapasz címmel érkezik az M2 Gyerekcsatorna Okosdalok című zenés sorozatának legújabb évada. A körülöttünk levő világ változik. Nemcsak a felnőttek, a gyerek is egyre több érzelmi kihívással, és azzal járó stresszel szembesülnek. Vajon hogyan kezelik a legkisebbek a szorongást, a bántást vagy az online tér kihívásait? Tudják-e szeretni egymást és önmagukat? Ki segít nekik ezekben a megküzdésekben? Az Okosdalok–sorozat új, Lélektapasz című évada támogat, bíztat, megvéd, mint egy sebtapasz, amíg gyógyul a seb. A hét új dal arra tesz kísérletet, hogy a legkülönbözőbb gyermeklélektani problémákra megoldást kínáljon a gyerekeknek.

A dalok nem helyettesítik a gyermekpszichológusok munkáját, de preventív jelleggel vagy terápia kiegészítéseként remekül használhatók. Pedagógusok számára is javasolt a hiánypótló sorozat vetítése az osztályfőnöki óra keretében, mivel a dalok témaindítóként is jól használhatók. A dalok megalkotásában Szabó Éva, a Szegedi Tudományegyetem docense pszichológus szakértőként nyújtott segítséget. Az alkotók változatlanok: az Artisjus-díjas dalszövegíró és televíziós kreatív producer Orbán Tamás álmodta és írta meg a sorozatot, valamint készítette el filmesként. A zenéért a Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekarból ismert Csiszár Ferenc zenei producer, dalszerző felel. A tanítónőt alakító főszereplő továbbra is Kováts Vera énekes-színésznő, míg a gyerekszereplők a budapesti Gyermekek Háza Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból kerültek ki.

A sorozat március 31-én indul az M2 Gyerekcsatornán, a videók a premier után visszanézhetőek lesznek a Médiaklikk felületén, illetve az Okosdalok YouTube-csatornán.

Kiemelt kép: (Grafika: hirado.hu)