Húrokon írt történelem: A magyar beat, pop, rock aranykora az M5 új sorozatában

A közmédia kulturális csatornáján látható új, 18 részes Húrokon írt történelem című sorozat olyan ikonikus előadókat szólaltat meg, akik nélkül elképzelhetetlen a magyar pop- és rockzene története. Korda György, Demjén Ferenc, Horváth Charlie, Szikora Róbert, Zalatnay Sarolta és még sokan mások mesélnek arról, milyen volt a zenei pályán elindulni, és hogyan hatott rájuk a társadalmi és politikai közeg: milyen akadályokat kellett leküzdeniük, hogy dalaikkal milliók szívébe lopják be magukat.

A történetek nem csupán a zenéről szólnak, hanem azokról a változásokról is, amelyek végigkísérték Magyarország történetét a rendszerváltásig.

A könnyűzene egykor a szabadság, a remény és a jövőbe vetett hit ígérete volt, és ennek jelentőségét tárja fel a műsor valamennyi epizódja. A Húrokon írt történelem egyik legnagyobb értéke az intimitása, hitelessége és emberközelsége. Az előadók eddig ismeretlen történeteket is elmesélnek: kendőzetlenül vallanak a múltról, annak minden fényével és árnyoldalával.

Felelevenítik az első koncerteket, a titokban hallgatott nyugati dalokat, a cenzúrával folytatott harcokat, az első nagy sikereket és azokat a pillanatokat, amikor a zene több lett, mint szórakozás – mozgalommá, kultúrává, identitássá vált.

A sorozat műsorvezetője Szabó László.

Az M5 kulturális csatornán szombat kora délutánonként jelentkező sorozat azokhoz is szól, akik a magyar könnyűzene aranykorában voltak fiatalok, és azoknak is, akik életkoruk miatt csak most, közvetetten ismerhetik meg, milyen volt a magyar beat, rock és pop hőskora.

Húrokon írt történelem – premier március 29-én, szombaton 13:00-kor Korda Györggyel az M5-ön.

Kiemelt kép: Korda György (Fotó: MTVA)