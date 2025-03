Csáky Attila producer: Hobónál nincs helye mellébeszélésnek

A Hobo életművét bemutató, Viharban születtem című film forgatása nagyjából a felénél tart, eddig körülbelül száz óra felvett anyag és még ugyanennyi archív felvétel gyűlt össze. A stáb több ezer kilométeren át követte Hobót a koncertekre, előadásokra.

Csáky Attila producert arról kérdeztük, mennyire nehéz ember Hobo, hogy viseli, hogy egy stáb egész éven át követi. „Egyfelől könnyű vele dolgozni, mert nagyon valid, egyszerű eszközökkel operáló emberről beszélünk, egy nagyon tiszta alkotóművészről. Ugyanakkor nehéz is, mert Hobo sok fénytörésben mutatkozik meg, rengeteg mindent csinál, az élete egyben az életműve, a munkája is. Nyílegyenes, kiszámítható, ugyanakkor nagyon mély vágányban futó életről és művészi pályáról beszélünk, amiben nincs helye mellébeszélésnek. Mivel szinte mindent leírt, elmondott már a könyveiben, előadásaiban, egyértelmű, világos és pontos, amit lát és láttatni akar. Nem kontroll ez, inkább féltés, nehogy félre menjenek dolgok. Hogy a film olyan legyen, mint ő: önazonos, semmiképp sem hamis. Amit nehezebben fogadott el, de végül megértette, hogy ez közös produkció, természetes, hogy a rendező, az operatőr, a producer is bele akarja tenni azt a tudást, szemléletet, amit filmalkotóként képvisel. Ehhez persze nagyon hasonlóan kell rezonálni. Mindeközben nagyon vidám, jó hangulatú a forgatás. Ülünk a turnébuszban, jönnek a sztorik, rengeteget röhögünk, jók a beszélgetések.”

A Viharban születtem zenés road movie a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a BLUESFILM produkciójában készül. 2025 végén országos tévépremierként lesz látható a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA