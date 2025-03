Lajos Tamás: Ezen a színvonalon kortárs akciófilm még nem készült hazánkban

A Kossuth-díjas Lajos Tamás a Duna Családi kör című műsorában osztotta meg gondolatait kitüntetése kapcsán, és mesélt egyik fontos filmes projektjéről, a Kabul műveletről is, amely a magyar katonai mentőakció hőseinek állít emléket.

Lajos Tamás munkásságát március 15-én Kossuth-díjjal ismerték el. A Duna délutáni magazinműsorában elmondta, zavarba hozta a díj, mert szerinte munkája eredményessége egyéni teljesítmények összessége: igazi csapatmunka. Ugyanakkor megtisztelőnek érzi, és ambicionálja őt arra, hogy még jobb legyen hivatásában.

Az operatőr, producer kitért arra is, hogy több projekten is dolgozik párhuzamosan, és van köztük olyan is, aminek munkálatai befejezés előtt állnak. A kabuli mentőakcióról szóló magyar katonai filmdráma, a Kabul művelet a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Magyar Honvédség szakmai támogatásával, valamint a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével készül, jelenleg az utómunka fázisában van.

A 2021-es Sámán Pajzs nevű katonai mentőakciót – amelynek során a Magyar Honvédség 540 embert, köztük 180 gyermeket mentett ki Afganisztánból – felidéző filmben a Kossuth-díjas művész producerként működik közre.

„A kabuli és más afganisztáni helyszíneket kivétel nélkül Magyarország területén forgattuk. A komputeres utómunkának köszönhetően azonban a megtévesztésig hű látványvilág tárul majd a nézők elé. Az akciójelentek ugyanakkor hitelesek, a kaszkadőrmunka komoly és professzionális. Állíthatom, hogy kortárs környezetben ilyen színvonalú és minőségű akciófilm még nem készült hazánkban” – szögezte le Lajos Tamás. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

A Kabul művelet előreláthatóan idén ősszel kerül a magyar mozikba.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:45-től és 15:15-től a Dunán.

Kapcsolódó tartalom Családi kör

Kiemelt kép: Kubul művelet (Fotó: MTVA)