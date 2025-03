Könnyek között fogadta díját az Edda billentyűse

„Elsírtam magam, megmondom őszintén, és a feleségem, Réka is teljesen meghatódott. Elképesztő szeretetet kapok. Persze, mindehhez kellettek a társak is, az Edda, és Pataky Attila csodálatos hangja, akivel több mint 40 éve alkotótársak is vagyunk. Hála és köszönet illeti még a szüleimet, a feleségemet és a három gyermekünket. Úgy érzem, a Jóisten áldása rajtam van” – kezdte a Duna délutáni magazinjában Gömöry Zsolt, becenevén Göme.

A zenész arról is beszélt, hogy az elmúlt évek nem voltak könnyűek számára.

Beszámolt arról is, hogy a pandémia idején alkotói válságba került: „A Covid után egy-másfél évig gyakorlatilag értelmezhetetlen volt, amit csináltam. Abból az időszakból egy ötletet sem tartottam meg. Áldatlan állapot volt, meg is betegedtem és több mint három hetet voltam a kórházban. Úgy látszik, a Jóistennek van még terve velem, ezért csinálom a dolgom.”

Mostanra azonban újra a régi lendülettel dolgozik, és tele van tervekkel.

„Egy isteni kegyelem az, hogy még mindig tudunk alkotni: vannak terveink és közönségünk” – tette hozzá a jövő évi jubileumi Aréna-koncertjükre készülő, Máté Péter-díjas zenész.

