Televíziós premierrel, zenei műsorokkal emlékezik Bartók Bélára születésnapjára a közmédia

Március 25-én, 144 évvel ezelőtt született Bartók Béla. Az egyik legjelentősebb magyar zeneszerzőnek, a népzenekutatás megkerülhetetlen alakjának életét és munkásságát idézik fel egy héten át a közmédia csatornái, köztük országos televíziós premierként látható március 30-án este a Dunán a Bartók nyomában című film.

A közmédia komolyzenei rádiócsatornája minden évben Bartók Béla március 25-i születésnapjához legközelebb eső szombaton különleges műsorokkal, koncertekkel és közönségtalálkozóval ünnepli e jeles napot. Idén március 22-én, szombaton rendezik a Bartók Rádió Napját. A szombati, egész napos programok mellett a születésnap hetén további műsorokkal éltetik a zeneszerző halhatatlan munkásságát a közmédia csatornái.

Március 24-én az M5 kulturális csatornán éjfél után 20 perccel kezdődő MÜPART 2022 keretében látható koncert az arab és a magyar zene kapcsolódásán keresztül mutatja be a bartóki életmű néhány jellegzetes darabját, különös tekintettel a zene és a tánc kapcsolatára. Bartókot ugyanis nemcsak a magyar, hanem a környező népek és a távolabbi, például észak-afrikai, török vidékek zenéje is élénken foglalkoztatta. Az észak-afrikai, arab gyűjtés különösen hangsúlyos szerepet kap a csatornán látható produkcióban, amely a 2022 márciusában tartott Dubaji Világkiállítás magyar napjának gálaműsora volt.

Március 25-én 11:55-kor a Dunán a magyar zeneirodalom egyik legfontosabb alakjának születésnapján az Álmok álmodói című műsorban ismerhetik meg Bartók Béla életét. A kiemelkedő teljesítményeket bemutató műsort 21:30-tól a Duna World is műsorára tűzi. A Duna Worldön 16:30-kor kezdődik az Élő népzene című zenei műsor, amelyben a Fonó zenekar Bartók Béla tiszteletére adott népzenei koncertjét láthatják, majd 18:25-től a Magyar nők sorozat aktuális epizódja Bartókné Pásztory Ditta zongoraművész, érdemes művész, Bartók Béla második feleségének életét helyezi középpontba. Március 25-én 18 órakor a Bartók Rádió kapcsolja a Bartók Emlékházat, ahonnan élőben hallhatják a Virtuózok-széria egyik legsikeresebb győztese, a Junior Prima díjas zongoraművész Boros Mihály zongoraestjét Ünnepi hangverseny Bartók Béla születésnapján címmel. Az M5 kulturális csatorna ezen az estén tűzi műsorára a Bartók című 2017-es dokumentumfilmet. A 18:55-kor kezdődő alkotásban Bartók Béla fia, Péter – aki a család elutazása óta az Egyesült Államokban él – megrázó vallomásban beszél édesapjáról, Bartók családi és közvetlen környezetéhez fűződő kapcsolatáról, a zeneóriás esztétikai hitvallásáról, és arról a személyes tragédiáról, amelyet Magyarország elhagyása jelentett e hazaszerető ember számára. Bartók Péter szinte az egész édesapja életműve gondozásának szentelte, családja történetéről korábban soha senkinek sem adott interjút. A film nem pusztán az apa portréja a fiú szemszögéből; gazdag válogatást mutat be Bartók levelezéseiből és soha nem látott fotóiból, valamint művei kritikai fogadtatásából. Archív felvételekkel betekintést nyújt a korabeli Magyarország és New York hangulatába, így mesélve egy nem mindennapi sorsról, amely egybefonódott hazánk tragikus huszadik századi történelmével. A gyerekek is megismerhetik Bartók Béla munkásságát. Az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című műsora március 25-én 19:35-től a méltán híres zeneszerzőt és népzenekutatót mutatja be, továbbá betekintést nyújt a zenei szaknyelv részleteibe is.

Március 29-én újabb zenei élményt kínál az M5, 22:45-től a Sárik Péter Trió 2018-ban a Zeneakadémián Bartók Béla műveinek jazzfeldolgozásait bemutató koncertjét láthatják. A programot azóta a világ több tucat országában játszották, óriási sikert aratva Finnországtól Kazahsztánon át egészen Kínáig. A felvétel 2020-ban Fonogram-díjat kapott „Az év jazz albuma” kategóriában.

Vasárnap is zenei csemegével készül az M5: a Zeneakadémia által 2017-ben alapított és kétévente rendezendő Bartók Világversenyének 2024-es gálakoncertjével várja a nézőket. Országos televíziós premierrel zárul az ünnepi hét programja a közmédián. A Duna március 30-án 21 órától mutatja be a Bartók nyomában című 2024-es dramatizált dokumentumfilmet. Az alkotás Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútját járja végig Isztambultól Adanáig. Ennek során világossá vált, hogy a török és a magyar népzene között olyan hasonlóságok vannak, amelyek a gyökereinkig nyúlnak vissza.

Kiemelt kép: Bartók nyomában (Fotó: Wolframe Kft.)