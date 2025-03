Fia Haumann Péterről: Mindig volt energiája játszani velünk

A legjobb barátja volt Haumann Máténak édesapja, a 2022-ben elhunyt Haumann Péter Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész. A közös játékok és hajnalba nyúló beszélgetéseik emlékét idézte fel a színművész a Librettó Kulisszatitok című rovatában az M5 kulturális csatornán.

Édesapja örökségét viszi tovább a színpadon, miközben saját útját járja Haumann Máté színművész, akit egy napján kísért el a Librettó kamerája, amelynek Kulisszatitkok című rovatában megismerhették a hobbiját, a motorozást és hallhattak családi emlékeiről is.

A színművész megmutatta kedvenc pékségét is, ahova előszeretettel tér be egy kávéra. Itt mesélt édesapjáról, közös élményeik fényképes felidézése mellett. „Rengeteg közös emlékem van vele, éjjel-nappal együtt voltunk. Testvéremmel, Petrával addig nem tudunk lefeküdni, amíg haza nem ért előadás után, és ekkor még játszottunk, mindig volt energiája játszani velünk. Mindegy volt, meddig tartott egy forgatás, vagy egy próba, amikor reggel hétkor elmentünk az iskolába, mindig ott volt” – idézte fel, milyen volt édesapaként a három évvel ezelőtt elhunyt Haumann Péter.

A játékosság mellett a komolyság is kapcsolatuk jellemzője volt. „A legjobb barátom volt, tinédzserként, 16-17 évesen is sok mindent megosztottam vele, hajnalba nyúló beszélgetéseink voltak a kertünkben” – osztotta meg Haumann Máté az M5 műsorában. A Kulisszatitkok színházi életébe is betekintést adott: elkísérte a Magyar Színházba, ahol a nemrég bemutatott Hamlet főszerepe mellett a Koldus és királyfi című darabban látható. A helyszín azonban édesapja miatt is fontos számára. „Visszamenni a Magyar Színház színpadára otthonos számomra. Érdekes játszmája mutatkozik meg ott az időtlenségnek, hogy a téren belül ugyan megváltoznak a dolgok, de még ott van az ő lenyomata, az ő valója. Gyönyörű így játszani”.

Kiemelt kép: Haumann Máté színművész (Fotó: MTVA)