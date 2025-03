Traumák és gyógyulások – Elfojtott lelki sebeinkkel foglalkozik a Lélekutakon Bagdy Emőkével tizenkettedik adása

Drámai történetekről, súlyosan traumatizáló esetekről, valamint a gyógyító feloldásról hallhatunk az egyéni és társadalmi traumák problematikáját boncolgató Lélekutakon következő részében, amelyben Bagdy Emőke professzor asszony beszélgetőtársa Zseni Annamária pszichiáter és pszichoterapeuta volt.

Ami nekem trauma, az nem biztos, hogy másik embernek is az. A trauma szóval találkozhatunk a sürgősségi osztályokon, mint súlyos testi sérülés, de mit is jelent a pszichológiában, a lélek szintjén? Melyek a „legsebzőbb” szituációk? Milyen folyamatok mennek végbe az emberben, amikor egy súlyos traumát megél, és vajon létezik olyan helyzet, amikor a károsodás mértéke visszafordíthatatlan? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel is foglalkozik a Lélekutakon új évadának második része.

Lélekutakon Bagdy Emőkével forgatásán Bagdy Emőke (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

Tudja, hogy még ma is mennyi, a 20. század történelmi eseményei által generált, társadalmi traumát őrizünk? Gondolta volna, hogy ezeket a sorstragédiákat a gyermekek sokszor az anyatejjel szívják magukba és generáción keresztül hurcolják? A legfőbb kérdés az, hogy miként lehet ezeket a transzgenerációs fájdalmakat orvosolni és feloldani? – ez az epizód többek között ezekre a problémákra keresi a választ.

A műsorból kiderül az is, hogyan függenek össze az elfojtott traumák a fridzsiderrel, hogy miért nem szabad élve eltemetni, kapszulába zárni a problémáinkat, valamint fény derül arra is, hogy miért szellőztessük a feszültségeinket és mi miatt hasznos, ha egy súlyosan traumatizált ember hentesnek áll.

Lélekutakon Bagdy Emőkével forgatásán Zseni Annamária (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

A szakemberek igaz és tanulságos történetekkel teszik hiánypótlóvá a témát alaposan körbejáró műsort. Az adásból megtudhatjuk, hogy milyen a folyamatosan traumatizált állapot, hogy miért lojális a gyermek az őt bántalmazó szülőkhöz, hogy mennyire erős hatása van a titokképzésnek az életünkre, s végül kapunk tanácsot arra nézve is, hogy milyen védekezési, megküzdési stratégiák lehetségesek az életre szóló traumák ellen.

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című, többrészes műsor általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

Bagdy Emőke, Zseni Annamária és Kisfaludy Nóra műsorvezető (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A pszichológiai és nevelési sorozat új évada többek között olyan érdekes témákkal foglalkozik majd, mint az egész életünket átszövő nevetés és humor szerepe, az evés lélektana, a mesék és fantázia hatása az érzelmi intelligencia alakulásában vagy éppen a boldogságpszichológia izgalmas kérdései.

Az előző epizódok visszanézhetők a hirado.hu YouTube-csatornáján.

Lélekutakon Bagdy Emőkével a hirado.hu-n – Életbeszélgetések pszichológus szemmel.