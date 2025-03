Pál Dénes új, szakítós daláról: Nem aktuális

A szakítás utáni vívódás a témája Pál Dénes legújabb dalának. A sokoldalú énekes, aki már többször is lenyűgözte előadásával a Csináljuk a fesztivált! nézőit, újdonságáról, az alkotói folyamatról és egy izgalmas projektről is beszélt a Család-barát vendégeként a Dunán.

Az utóbbi időben fellépésekről hazafelé jövet, az autóban születnek Pál Dénes új dalainak alapmotívumai, szöveg- és dallamfoszlányai, amelyeket otthon esténként bont ki és véglegesít. Legújabb, Csak a csend című újdonsága is e folyamat eredménye, amelynek szövegét és zenéjét is ő írta, tudhatták meg a közmédia Család-barát című délelőtti magazinműsorának nézői.

A műsor vendégeként az énekes reflektált a dal témája kapcsán felvetődött kérdésekre is.

„Szakítós dal, ami életemben nem aktuális. Pusztán érzéseket mutat be, visszatükröz egy lelkivilágot, amely jellemzője lehet egy ilyen helyzetnek” – árulta el az énekes, hozzátéve, további újdonsággal is készül. „Tavasszal érkezik még egy új dal, amelyhez klip is forog majd. Ezen kívül formálódik egy izgalmas projekt, a tervek szerint egy új formációban is láthatnak majd ebben az évben”.

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)