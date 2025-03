Az operaénekes Zavaros Eszter az M5 kulturális csatorna zenei műsorainak új arca

Március 17-től új műsor indul a közmédia kulturális csatornáján. A műsorvezető, Zavaros Eszter operaénekes az Intermezzo háziasszonyaként hetente háromszor várja az érdeklődőket. A műsor a csatorna sokrétű zenei adásai előtt kap helyet, megosztva a nézőkkel az aktuális zenedarabokkal kapcsolatos kulisszatitkokat, érdekességeket.

Zavaros Eszter, az M5 kulturális csatorna Intermezzo című műsor háziasszonya a koncertek, hangversenyek és színházi előadások előtt megmutatja, mit rejt a kulisszák világa. A képernyős hétfőn, kedden és szombaton várja nézőit, amikor a színes zenei kínálat – a népzene, a klasszikus zene, a jazz, valamint az operett – részleteit veszi górcső alá.

Korábban már több alkalommal találkozhattak Zavaros Eszterrel a közmédia nézői, 2017-ben az a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenyt M5-ön, 2022-ben pedig a Virtuózok V4 komolyzenei tehetségkutatót vezette a Dunán.

„Hetente három alkalommal a csatorna zenei tartalmai elé egy olyan felvezető beszélgetést álmodtunk meg, amivel közelebb tudjuk hozni az adott nap tematikájához tartozó aktuális zenei tartalmat. Hétfőnként a népzenei, világzenei műsoraink előtt beszélget vendégeivel a műsorvezető a műfaj múltjáról és a jelenről, szerdán a komolyzenére hangolódunk, megismerjük a dallamok jelentését és születésük titkait. A szombati műsor középpontjában a jazz áll” – mondta Pleizer Richárd, az M5 zenei tartalmakért felelős szerkesztője.

„Zavaros Eszter operaénekesi, előadói múltjának köszönhetően személyesebbé tudja tenni a zenei élményt a nézők számára. Fontosnak tartjuk azt is, hogy megszólítsuk a fiatal generációt is. A műsor nem kizárólag egy elméleti bevezetés, hanem érzékeny ráhangolódás a koncertélményre, amelyet az adás után láthatnak a nézők. Az Intermezzo olyan, mint egy finoman hangolt prológus, amely lélekben felkészíti a nézőt, hallgatót a művészet befogadására, így a zene nem pusztán megszólal, hanem meg is szólít” – tette hozzá.

Az új, Intermezzo című műsor 15 percében Zavaros Eszter muzikológusokkal és művészekkel beszélgetve feltárja a művekben rejlő titkokat, inspirációkat és történeteket. A sorozat segít értelmezni a dallamok mögött megbúvó tartalmat, a különböző stílusok sajátosságait és a zenetörténet izgalmas összefüggéseit.

„A közönség ízelítőt kap az adott koncert, előadás kulisszatitkaiból.

A cél, hogy történeteken, érdekességeken, interjúkon keresztül beavassuk a nézőket, felkeltsük az érdeklődésüket, amitől plusz izgalommal és kíváncsisággal várják a darabot” – mondta el a szerepéről Zavaros Eszter.

„Egyfajta kulturális bölcsőként nemcsak hátteret, hanem rálátást is biztosít azokra az eseményekre, előadásokra, koncertekre, amelyekre egy-egy este fókuszál. Gazdag és színes zenei kínálat várja a nézőket, amelyben garantáltan mindenki talál kedvére valót” – tette hozzá a csatorna új műsorvezetője.

Az első Intermezzo Zavaros Eszter műsorvezetésével március 17-én 22:50-kor látható az M5 kulturális csatornán a Müpa 2023-as népzenei gálájának felvezető műsoraként.

Kiemelt kép: Zavaros Eszter (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)