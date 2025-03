Együtt énekel Szandi és Gubik Petra

A Jókai 200 emlékév alkalmából közös produkcióval készülnek A Dal 2025 zsűritagjai. Az első elődöntőben hallható megzenésített versben Szandi, Gubik Petra, Ferenczi György és Németh Alajos Lojzi is fellép. A rendhagyó vasárnapi adásban nyolc átdolgozás hangzik el és négy produkció jut a szimfonikus döntőbe.

A 200 éve született írófejedelemre, Jókai Mórra emlékezik A Dal 2025 extra produkciójával a közmédia. A Duna dalversenyének első elődöntőjében a zsűri is színpadra lép, méghozzá egy megzenésített Jókai-verset adnak elő. Az ítészek – Szandi, Gubik Petra, Ferenczi György és Németh Alajos Lojzi – első alkalommal muzsikálnak együtt. A bicentenárium alkalmából született produkciót a Duna nézői a negyedik versenydal elhangzása után láthatják. A kivételesen vasárnap jelentkező műsorban vadonatúj hangzásban térnek vissza a válogatóból továbbjutott dalok. Az átdolgozásokhoz hazánk ismert és elismert művészeitől kaptak segítséget az előadók, akik március 16-án élőben, élő zenei kísérettel bizonyíthatnak.

Keresztes Ildikó két versenyzője rockdallal érkezik, Arany Timi & Benedekfi István a Száz szó, míg Szabó Ádám az Örök hűség című dalt adja elő. A Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa, Szarka Tamás Pál-Baláž Karmen & Patocska Olivér Álmok című dalának népzenei áthangszerelésében működött közre. Szintén népdalként mutatkozik be az Őrzöm az álmod, a HERE WE ARE zenekart Palya Bea látta el tanácsokkal. Jazz dalként hangzik el a Szél úgy beszél… a Gypo Circus X Szirota Jennifer előadásában. A formációt Harcsa Veronika segítette szakmai javaslatokkal. A PINKERS KFK című produkciójának jazz átdolgozásában Pribojszki Mátyás vett részt. Karácsony János James Czigány Judittal osztotta meg évtizedes tapasztalatát, az Üvöltenék akusztikus változatban csendül fel az első elődöntőben. Budai Krisztofer Gájer Bálinttól kapott segítséget a Délibáb swing átiratához.

Az első elődöntőből a nézők és a zsűri pontjai alapján négy dal jut tovább. A közönség ötödik zsűritagként pontozhat minden produkció alatt SMS-ben. Az összesítés során az öt legkevesebb összpontszámmal rendelkező versenydal közül egyet megment a zsűri. A döntőben nyolc produkció hangzik el a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével. A tét a „Magyarország dala” cím, valamint lemez- és klipkészítés a közmédia felajánlásából.

A Dal 2025 – első elődöntő rendhagyó időpontban, március 16-án vasárnap 19:35-től a Dunán.

Kiemelt kép: (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)