Dankó Klub: Körmenden kezdődik a Dankó Rádió népszerű koncertsorozata

A magyar zene rádiója idén is útra kel országjáró Dankó Klubjával, hogy több határon innen és túli városban szórakoztassa közönségét a Dankó Rádióból jól ismert slágerekkel és előadókkal. Az ingyenes koncertsorozat első állomása március 13-án Körmenden lesz.

A Dankó Rádió közkedvelt koncertsorozata, a Dankó Klub idén is több városba látogat el és helybe viszi a magyar zene kedvelőinek a rádióban is felcsendülő magyarnótákat, operett- és az örökzöld slágereket, miközben személyesen is találkozhat a közönség a Dankó Rádióból ismert előadókkal.

A több mint tíz éve töretlen népszerűségnek örvendő rendezvénysorozat idei első állomása Körmenden lesz, március 13-án a Batthyány Örökségközpontban csendülnek fel a közkedvelt slágerek. Az eseményen operettslágereket énekelnek Vörös Edit és Kiss Zoltán előadóművészek, örökzöld dallamokat hallhatunk Gergely Róberttől és fellép Karcagi Nagy Zoltán magyarnóta énekes Hankó József és zenekara kíséretével. Az est házigazdája Egri József magyarnóta énekes.

A Dankó Klub 2025 első felében ellátogat még április 9-én Harkányba, május 9-én Egerbe, június 11-én pedig Dunaszerdahelyre. A rendezvények ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hiszen a helyek gyorsan betelnek. A Dankó Klubok azonban nem csak élőben élvezhetők, a rádió vasárnapi Dankó Extra című műsorában az esemény után meghallgathatók, a legjobb zenék felvételeit pedig folyamatosan játssza a Dankó Rádió, így azok is átélhetik a páratlan hangulatú eseményt, akik nem tudtak jelen lenni a helyszínen.

Dankó Klub a Dankó Extrában – március 23-án 11 órakor.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga