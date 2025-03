Dargay Attila negatív figuráira sem tudott haragudni

Valóra válik a nagy álmod – így osztotta meg a Csongor és Tünde című animációs film elkészültével kapcsolatos örömteli hírt Dargay Attila felesége, Henrik Irén férjével a sírjánál. A rajzfilmrendező özvegye, valamint egyik utolsó tanítványa, az alkotásban közreműködő Máli Csaba rendező a Librettó vendégeként a hamarosan mozikba kerülő alkotásról és Dargay hitvallásáról beszélt.

Az utolsó simításokat végzik a Csongor és Tünde című egész estés animációs rajzfilmen, április közepén bemutatják Dargay Attila Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező és képregényrajzoló figuratervei és forgatókönyv-vázlatai alapján készült alkotást. Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában Máli Csaba, az egyik utolsó Dargay-tanítvány elmondta, annak idején csaknem mindegyik karaktert kidolgozta Dargay Attila, leszámítva a két főszereplőt, őket – támaszkodva a legendás rajzfilmrendező képregényére – a filmkészítő stúdió alkotta meg.

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde történetének megrajzolása már a 1970-es években foglalkoztatta Dargay Attilát.

„A sírjánál állva, az égre nézve mondtam neki, hogy nagy álma valóra válik és reméljük, a gyerekek örömet lelnek majd benne” – árulta el a Librettóban Henrik Irén animációs operatőr, Dargay Attila özvegye, hagyatékának ápolója. Elmondta, elhunyt férje szellemi örökségéhez hűen, a gyerekeknek szól a film és megosztotta hitvallását is. „Attila nem tudott haragudni figuráira, még a negatív karakterek is rosszcsontok voltak, és kedves humorral ruházta fel őket, tetteiket. Mindezt azért, hogy az a gyerek, aki filmjeit nézi, az örömöt leljen benne, de szolgáljon tanulsággal is neki, nem fájó módon, inkább csak figyelmeztetésként”.

