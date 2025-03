Játszma a halállal: Színpadon Placid atya élete

Placid atya, a bencés szerzetes, akit 1946-ban koholt vádakkal a Gulágra küldtek, tíz évnyi megpróbáltatás után is töretlen hittel és humorral tért vissza. Története most a színpadon elevenedik meg a Placid atya, avagy Játszma a halállal című drámában, amelyet a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján mutattak be az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Olofson Placid atya a 20. századi magyar történelem egyik kiemelkedő alakja, akit tíz éven át tartottak fogva a szovjet munkatáborokban. Mégis, nem a szenvedés határozta meg életét, hanem a derű és az erős hit. A túlélést saját szavaival négy alapelv segítette: nem panaszkodni, észrevenni az apró örömöket, megőrizni az önbecsülést és bízni Isten akaratában. A Placid atya, avagy Játszma a halállal című darab nem csupán történelmi visszatekintés, hanem ma is érvényes kérdéseket feszeget a hatalom természetéről, a humor erejéről és a hit szerepéről. Az író szerint a történet abszurditása Kafkát idézi, hiszen Placid atya is egy olyan rendszer áldozata lett, ahol az emberek már nem tudták, miért is büntetik őket. A dráma nemcsak a múltba tekint, hanem a jelenre is reflektál. Vajon mennyire tudunk tanulni a történelemből? Érvényesek-e ma is Placid atya tanításai?