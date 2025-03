Filmekkel emlékezik meg a székely szabadság napjáról a közmédia

Tizenhárom éve március 10-e a székely vértanúk emléknapja, a székely szabadság napja. Ezen a napon az M5 kulturális csatorna és a Duna World ismeretterjesztő- és dokumentumfilmekkel idézi fel Erdély különleges világát és meghatározó alakját.

A Székely Nemzeti Tanács határozata alapján 2012 óta március 10-én tartják a székely szabadság napját, annak emlékére, hogy 1854-ben ezen a napon végezték ki a két évvel korábbi Habsburg-ellenes székely szervezkedés vezetőit, Török János kollégiumi tanárt, Gálffy Mihály ügyvédet és Horváth Károly földbirtokost, akik az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani Marosvásárhelyen. A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is.

Az emléknaphoz csatlakozva március 10-én 13:05-től a Figyelő folyó című ismeretterjesztő filmet tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna. A 2021-ben készült csaknem egyórás alkotásban a Kis-Küküllő folyó mesél mindarról, amit lát, hall, vagy amire emlékezik a mintegy 200 kilométeres útja során. Ez a folyó Erdélyben, a Görgényi havasokban, 1100 méteres magasságban ered. Átszeli Hargita, Maros és Fehér megyét, majd Balázsfalvánál találkozik a Nagy-Küküllővel. A film nemcsak egy viszonylag kis régió különleges világát mutatja be, hanem képet ad Erdély kulturális és történelmi értékeiről is. Az itt lezajlott számos esemény hatással volt egész Erdélyre, sőt a történelmi Magyarországra is.

A Duna Worldön Diószegi László székely pékmesterről, a sikeres sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat megalapítójáról és elnökéről szóló portréfilmet láthatnak e napon.

A 22:35-kor kezdődő Kell egy csapat című 2022-es dokumentumfilm főszereplője ma is sokat tesz a székelyföldi emberek megmaradásáért, akár fizikai, akár szellemi értelemben. Egyfajta kovász ő, aki munkát, hitet ad az embereknek, felvirágoztatja környezetét és fantasztikus sportteljesítményeket ér el klubjával.

A székely szabadság napja – március 10-én a közmédia csatornáin.

