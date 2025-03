A Dal 2025: Gájer Bálint szerint a swing a dalok sokszínűségét tudja megmutatni

Szombaton kialakul A Dal 2025 elődöntős mezőnye. A közmédia dalválasztójának folytatásában a válogatókból továbbjutott 16 produkció az eredetitől eltérő zenei műfajban hangzik el. A fellépőket az áthangszerelés során hazánk könnyűzenei kiválóságai segítik, köztük a swing átiratokban közreműködő Gájer Bálint.

A Dal 2025 szombati, utolsó válogatójából még négy produkció jut tovább és csatlakozik az elődöntős mezőnyhöz. A 16 dal az ezt követő két adásban – a rendhagyó március 16-i, vasárnapi és a 22-i adásban – áthangszerelt formában versenyez a döntőbe jutásért.

A munkában hazánk elismert előadóművészei, zenészei segítik a fellépőket, Keresztes Ildikó, Harcsa Veronika, Palya Bea, Karácsony János, Szarka Tamás és Pribojszki Mátyás mellett Gájer Bálint, a swing’n pop műfaj magyar helytartójaként ismert énekes is.

A swing’n pop műfaj meghonosítója A Dal 2025 szakmai segítőjeként három elődöntős versenydal áthangszerelésében nyújt támogatást. Hogy a Felvidéki Jazz Land Kicsikém, valamint Budai Krisztofer Délibáb című produkciók mellett melyik lesz a harmadik swingben bemutatkozó dal, szombaton este derül ki a Dunán.

A szakmai munkáról Gájer Bálint az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként árult el részleteket.

„A swing színes műfaj, képes egy dal szentimentális oldalát megmutatni, ugyanakkor beleférnek rock and rollos elemek is. Fontos azonban, hogy az eredeti énektémához is igazodni kell, figyelve arra, hogy ritmikailag mit bír el a szerzemény” – mondta, hozzátéve, saját koncertjein is előszeretettel játszik ismert slágereket swing átiratban.

A teljes beszélgetés újranézhető a Librettó Médiaklikk-oldalán.

A Dal 2025 – szombatonként 19:35-től élőben a Dunán.

Librettó – hétköznap 16:30-tól az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép: MTVA