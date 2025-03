Jesse Eisenberg lengyel állampolgárságot kapott a Rokonszenvedés című filmjéért

Jesse Eisenberg szerdán lengyel állampolgárságot kapott a Rokonszenvedés című filmjéért, amelyben két unokatestvér Lengyelországba látogat, hogy tisztelegjen holokauszttúlélő nagymamájuk emléke előtt.

A színész-rendezőnek Andrzej Duda lengyel elnök adományozta a lengyel állampolgárságot egy New Yorkban megrendezett ünnepségen – számolt be róla a New Yorkban működő lengyel Radio Rampa.

„Örülök, hogy az óceánon túlról érkezett emberek elismerik örökségüket, emlékeznek rá, hogy őseik Lengyelországból származnak, és igyekeznek kapcsolatot teremteni hazánkkal” – hangsúlyozta a lengyel államfő.

Eisenberg a ceremónián nagy megtiszteltetésnek nevezte a gesztust. Mint mondta, a forgatás közben felmerült benne, hogy felmenői hosszabb ideig éltek Lengyelországban, mint New Yorkban.

Hozzáfűzte: szeretné megerősíteni ezeket a meglazult személyes kötődéseket.

„Nagyon remélem, hogy ez az ünnepség és ez a mai megtiszteltetés az első lépés efelé” – jelentette ki.

A Rokonszenvedés című filmet Eisenberg Lengyelországban forgatta, ahova családi kötelékek fűzték. A produkciónak ő volt a rendezője, forgatókönyvírója, és az egyik szerepet is ő játszotta. A filmbeli nagymamát saját dédnagynénjéről, Dorisról mintázta, aki 1938-ban menekült Amerikába, ahol 106 évesen 2019-ben hunyt el. A család többi tagja, akik Lengyelországban maradtak, a holokauszt áldozati lettek – olvasható a BBC News cikkében.

Eisenberg mellett a másik unokatestvért Kieran Culkin alakította, aki az idei filmes díjszezonban játékáért a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját és Golden Globe-díját is átvehette. Eisenberg a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában kapott Oscar-jelölést.

Kiemelt kép: Jesse Eisenberg amerikai forgatókönyvíró, rendező, színész (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)