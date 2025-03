Oscar-díjat hozott Adrien Brodynak egy magyar építész megformálása – a legjobb filmnek választott Anora öt szobrot zsebelt be

Az idei Oscar-gála legjobb férfi főszereplőjének járó díját Adrien Brody nyerte el, aki A brutalista című filmben egy magyar építészt alakított. A legjobb női főszereplő Mikey Madison lett, aki lenyűgöző alakítást nyújtott az Anora című filmjében, mely alkotás az est nagy győztese lett, hiszen 6 jelöléséből 5-öt díjra váltott.

Los Angelesben vasárnap este – magyar idő szerint hétfő hajnalban – 97. alkalommal adták át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kitüntetéseit, az Oscar-díjakat. Az idei gála házigazdája Conan O’Brien volt, a zenei fellépők között pedig Ariana Grande, Lisa és Cynthia Erivo is színpadra lépett.

Az est folyamán olyan sztárok adták át a díjakat, mint Selena Gomez, Oprah Winfrey, Ana de Armas és Willem Dafoe. Az akadémia idén is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az Oscar-gála ne csupán egy díjátadó esemény, hanem egy látványos, emlékezetes műsor legyen.

Cynthia Erivo sings the end of #WickedMovie‘s „Defying Gravity” at the #Oscars pic.twitter.com/cqs8p8suyA — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

A 97. Oscar-gála nyitányát Ariana Grande varázsolta felejthetetlenné, aki az Over the Rainbow című dallal indította az estét. Az énekesnőt a Wicked című filmben nyújtott alakításáért jelölték Oscar-díjra, és a gálán színésztársával, Cynthia Erivóval együtt lépett színpadra. Ketten közösen adták elő a musical ikonikus dalát, a Defying Gravity-t, ezzel is tisztelegve a film előtt.

Conan O’Brien látványos és humoros belépővel nyitotta meg a 97. Oscar-gálát: egy videóban a A szer című, legjobb film kategóriában jelölt alkotás egyik jelenetét idézték meg, amelyben a műsorvezető szó szerint Demi Moore testéből bújt elő, majd megérkezett a színpadra.

Az este első nagyobb díját, a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat Kieran Culkin vehette át, akit a Rokonszenvedés című filmben nyújtott alakításáért jutalmaztak. A díjat Robert Downey Jr. adta át, aki maga is számos elismerést kapott pályafutása során. Az újdonsült Oscar-díjas Culkin a színpadon viccesen emlékeztette feleségét arra, hogy korábban megállapodtak: ha ő elnyeri a díjat, akkor jöhet az újabb gyerek.

Kieran Culkin Oscar-díjával (Fotó: JC Olivera/WWD via Getty Images)

A legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot Zoë Saldana kapta, akinek ez az első Oscar-díja. A díjat Da’Vine Joy Randolph nyújtotta át, aki minden jelöltet személyes üzenettel köszöntött. Zoë Saldana meghatottan vette át az elismerést, és beszédében külön kiemelte, hogy édesanyja is ott ül a közönség soraiban, osztozva vele ebben a különleges pillanatban, majd köszönetet mondott férje támogatásáért, majd viccesen hozzátette, hogy éppoly hálás párja tökéletes hajkoronájáért.

Zoe Saldana (Fotó: Rich Polk/Penske Media via Getty Images)

A legjobb férfi főszereplő Adrien Brody lett. A tavalyi győztes, Cillian Murphy (Oppenheimer) adta át a díjat Adrien Brodynak, akinek A zongorista után ez már a második Oscar-díja. Adrien Brody magyar gyökerekkel rendelkezik: édesanyja, Sylvia Plachy, magyar származású fotóriporter, aki Budapesten született. Brody maga is kötődik Magyarországhoz, hiszen A brutalista című filmben egy fiktív magyar építészt, Tóth Lászlót alakította, amelyet hazánkban forgattak.

Adrien Brody (Fotó: Kevin Winter/Getty Images)A legjobb női főszerepért Mikey Madisont ismerték el az Anora című filmben nyújtott alakításáért, akinek az első Oscar-jelölését sikerült díjra váltania. A kategóriában a kritikusok Demi Moore-t várták győztesnek, aki a „A szer” című filmben nyújtott dinamikus alakításával újjáélesztette karrierjét.

A Sean Baker által rendezett, a legjobb filmre jelölt „Anora” Madison karaktere – akit Ani néven ismerhetünk – körül forog, aki egy orosz oligarcha fiával kezd viharos románcot, miután megismerkedett vele egy sztriptízklubos fellépésén. Madison 25 évével a legfiatalabb színésznők közé tartozik, akik elnyerték a díjat. Ugyanennyi idős volt Grace Kelly, amikor az 1954-es „A vidéki lány” című filmért, és Hilary Swank, amikor az 1999-es „A fiúk nem sírnak” című filmért nyert.

Mikey Madison (Fotó: Myung J. Chun / Los Angeles Times/Getty Images)

A legjobb rendezőnek járó díjat Sean Baker kapta, akinek a szobrot Quentin Tarantino adta át.

Az est legnagyobb nyertese egyértelműen az Anora

A legjobb filmnek járó díjat a legendás Harry és Sally párosa, Meg Ryan és Billy Crystal adta át. Az este egyik nagy győztese az Anora lett, amely 6 jelöléséből 5-öt díjra váltott, ezzel igazolva az előzetes várakozásokat.

Az Anora egy lebilincselő dráma, amely egy fiatal brooklyni sztriptíztáncosnő és egy orosz oligarcha fiának váratlan szerelmi történetét követi. A film éles társadalmi látleletet ad a hatalom, a pénz és a személyes szabadság viszonyáról, miközben feszült és érzelmileg mélyen megérintő módon bontja ki főhőse sorsát.

Alex Coco és Samantha Quan átveszik a legjobb filmnek járó díjat az „Anora” című filmért (Fotó: Kevin Winter/Getty Images)

Idén is izgulhattunk magyar jelöltért, Jancsó Dávidot – a neves magyar filmrendező, Jancsó Miklós fiát – a legjobb vágás kategóriában jelölték A brutalista című filmért. Ez a film összesen tíz jelölést kapott, köztük a legjobb film és a legjobb férfi főszereplő kategóriákban is, utóbbiban Adrien Brody alakításáért. A díjat végül Sean Baker nyerte az Anoráért.

Az idei Oscar-gálán a hagyományokhoz híven megemlékeztek azokról a filmes alkotókról, akik az elmúlt évben távoztak közülünk, tisztelegve munkásságuk és örökségük előtt. Morgan Freeman szívszorító szavakkal emlékezett meg barátjáról, Gene Hackmanről. A kétszeres Oscar-díjas színész így kezdte megemlékezését: „Elvesztettem egy barátot.”

Freeman a megható búcsú végén így szólt: „Nyugodj békében, barátom.” Szavai után felcsendült Mozart Requiemjének Lacrimosa tétele, amellyel kezdetét vette az In Memoriam szegmens.

Morgan Freeman pays tribute to Gene Hackman before the #Oscars In Memoriam segment pic.twitter.com/lcQVzfXvvo — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

A 2025-ös Oscar-gála másik megható pillanata volt, amikor Oprah Winfrey és Whoopi Goldberg a színpadra lépve megemlékeztek Quincy Jonesról, a legendás zeneszerzőről és producer-ről. Az Amerikai Filmakadémia idén neki ítélte az Academy Honorary Awardot, elismerve páratlan életművét és a filmiparra gyakorolt hatását.

A tisztelgés részeként Queen Latifah is színpadra lépett, és egy különleges zenei előadással rótta le tiszteletét Jones előtt, aki generációk művészeit inspirálta zenéjével és munkásságával.

Az idei díjátadó nyertesei:

Legjobb film

Anora

A brutalista

Sehol se otthon

Konklávé

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

A szer

Wicked

Legjobb rendező

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – A brutalista

James Mangold – Sehol se otthon

Jaques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – A szer

Legjobb női főszereplő

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofia Garcon – Emilia Perez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – A szer

Fernanda Torres – I’m Still Here

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody – A brutalista

Timothee Chalamet – Sehol se otthon

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Konklávé

Sebastian Stan – The Apprentice – A Trump-sztori

Legjobb női mellékszereplő

Monica Barbaro – Sehol se otthon

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – A brutalista

Isabella Rossellini – Konklávé

Zoe Saldana – Emilia Pérez

Legjobb férfi mellékszereplő

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – Sehol se otthon

Guy Pearce – A brutalista

Jeremy Strong – The Apprentice – A Trump-sztori

Legjobb eredeti forgatókönyv

Anora – Sean Baker

A brutalista

A Real Pain

Szeptember 5

A szer

Legjobb adaptált forgatókönyv

Sehol se otthon

Konklávé

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Legjobb nemzetközi játékfilm

I’m Still Here

Lány a tűvel

Emilia Perez

A szent füge magja

Áradás

Legjobb animációs film

Áradás

Agymanók 2.

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

A vad robot

Legjobb dokumentumfilm

Black Box Diaries

Nincs más föld

Porcelain War

Államcsíny zenei aláfestéssel

Sugarcane

Legjobb vágás

Anora

A brutalista – Jancsó Dávid

Konklávé

Emilia Perez

Wicked

Legjobb operatőr

A brutalista – Lol Crawley

Dűne: Második rész

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Legjobb eredeti filmzene

A brutalista

Konklávé

Emilia Perez

Wicked

A vad robot

Legjobb eredeti dal

El Mail – Emilia Perez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Perez

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Legjobb hang

Sehol se otthon

Dűne: Második rész

Emilia Perez

Wicked

A vad robot

Legjobb vizuális effektek

Alien: Romulus

Better Man: Robbie Williams

Dűne: Második rész

A majmok bolygója: A birodalom

Wicked

Legjobb látványtervezés

A brutalista

Konklávé

Dűne: Második rész – Sipos Zsuzsanna

Nosferatu

Wicked

Legjobb jelmeztervezés

Sehol se otthon

Konklávé

Gladiátor II.

Nosferatu

Wicked

Legjobb smink és haj

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

A szer

Wicked

Legjobb animációs rövidfilm

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Legjobb élőszereplős rövidfilm

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Legjobb rövid dokumentumfilm