Beszéde előtt Adrien Brody kiköpte a rágóját és odadobta a barátnőjének – VIDEÓ

Los Angelesben vasárnap este – magyar idő szerint hétfő hajnalban – 97. alkalommal adták át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kitüntetéseit, az Oscar-díjakat. A hirado.hu is beszámolt arról, hogy

aki A brutalista című filmben egy magyar építészt alakított, a filmet hazánkban forgatták. Egy a közösségi médiában terjedő felvétel tanúsága szerint Adrien Brody beszéde előtt kiköpte és barátnőjére bízta rágógumiját.

