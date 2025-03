Harrison Ford betegség miatt lemondta részvételét az Oscar-díjátadón

Harrison Ford betegség miatt lemondta fellépését az amerikai filmakadémia 97. alkalommal megrendezendő díjátadó gáláján Los Angelesben – közölte vasárnap a People magazin az amerikai színész képviselőire hivatkozva.

Az MTI által ismertetett tájékoztatás szerint

a Csillagok Háborúja filmek sztárjánál pénteken övsömört állapítottak meg orvosok.

A 82 éves Harrison Ford múlt vasárnap még részt tudott venni a Screen Actors Guild-díj Los Angeles-i átadóján.

Az Oscar-díj gálájának szervezői helyi idő szerint szombaton az X-en közölték, hogy Harrison Ford helyét kollégája, Mark Hamill fogja átvenni, akivel együtt szerepeltek a Csillagok Háborúja filmekben.

Kiemelt kép: Harrison Ford amerikai színész A vadon hívó szava (The Call of the Wild) című filmjének Los Angeles-i bemutatóján az El Captain Színházban 2020. február 14-én.

(Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)