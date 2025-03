Kollányi Zsuzsi: Nem hagyom, hogy lássák a gyerekeim, ha szorongok

Szakítás utáni érzelmeket tükröz Kollányi Zsuzsi legújabb Megszállott című dala. Az énekes a Duna Család-barát című műsorának vendégeként beszélt arról, inkább kiírja magából, ha dühös vagy szomorú, de sosem mutatja ki szorongását a gyerekei előtt.

A napokban vadonatúj klippel jelentkezett Kollányi Zsuzsi. Az énekes ennek apropóján a Duna délelőtti magazinműsorának nézőit avatta be a dal kulisszatitkaiba. „Szakítás után voltam, és sok más alkotóhoz hasonlóan, én is terápiás jelleggel használnom a dalszerzést. Sokféle érzés munkált bennem, a dühtől a szenvedélyig, amelyet még megismerkedésünkkor éreztem” – mondta, hozzátéve, hogy nagy ihletett kapott a szerelmi csalódásból: több dal szövegét is ezzel egy időben írta meg.

Hangsúlyozta, az ilyen érzelmileg nehéz időszakokon a zene és a tánc mellett elsősorban gyermekei segítik át. „Bármilyen érzelmi válságból összeszedem magam miattuk egy csettintésre. Nem hagyom, hogy lássák, ha bármi miatt szorongok, vagy szomorú vagyok” – jelentette ki a háromgyerekes édesanya.

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

