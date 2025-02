Cynthia Erivo, Ariana Grande és Lisa is fellép a vasárnapi Oscar-díjátadó gálán

Cynthia Erivo, Ariana Grande és Lisa is fellép a 97. Oscar-díjátadó gálán vasárnap a Los Angeles-i Dolby Színházban – közölték kedden a szervezők.

A gálát az amerikai ABC tévécsatorna közvetíti, és először a díj történetében, a Hulu is élőben streameli. A magyar nézők idén is a Disney+ streamingszolgáltatáson láthatják a műsort, az időeltolódás miatt hétfőn hajnalban. Az est házigazdája Conan O’Brian lesz, aki először vezeti majd a díjátadót.

A Los Angelesben és környékén pusztító erdőtüzek miatt az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) változtatott a tervezett szavazási dátumokon, és úgy döntöttek, hogy

idén nem rendezik meg az Oscar-jelöltek fogadását, de a testület közleményeiben határozottan leszögezte, hogy a díjátadó gálát nem halasztják el.

Mint írták: az idei díjátadó „annak a munkának az ünnepe, amely egyesít minket mint globális filmes közösséget, és elismeri azokat, akik olyan bátran küzdöttek az erdőtüzek ellen”.

O’Brien elmondta, hogy miközben az ő házát megkímélte a tűzvész, nagyon sok embert ismer, akik elvesztették az otthonukat, ezért azon volt, hogy a műsorban kifejezzék együttérzésüket, és ráirányítsák a figyelmet a történtekre.

A díjátadó művészek legutóbb nyilvánosságra hozott csoportjában szerepel Selena Gomez, Oprah Winfrey, Joe Alwyn, Goldie Hawn, Ben Stiller, Ana de Armas, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp és Connie Nielsen is.

Korábban Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb és Bowen Yang nevét jelentették be, és szokás szerint a tavalyi győztesek, Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy és Da’Vine Joy Randolph ugyancsak színpadra lépnek, hogy részt vegyenek a díjak átnyújtásában.

A hagyományoktól eltérően a legjobb eredeti filmdal kategória jelöltjei ezúttal nem lépnek fel, de a műsor nem marad zenei betétek nélkül.

Doja Cat, Lisa, Queen Latifah és Raye, valamint a Wicked című musicalfilm két sztárja, Cynthia Erivo és Ariana Grande is az előadók között lesz.

A legjobb film díjáért tíz Oscar-jelölt alkotás versenyez: az Anora, A brutalista, a Sehol se otthon, a Konklávé, a Dűne: Második rész, az Emilia Pérez, az Én még itt vagyok, a Nickel Boys, A szer és a Wicked.

A Sean Baker rendezésében készült Anora az idei díjszezonban már elnyerte az amerikai producercéh (PGA) és rendezőcéh (DGA), továbbá az Independent Spirit Awards fődíját.

Mivel Baker a film elkészítésében oly sok szempontból vette ki a részét, akár négy Oscart is kaphat vasárnap este: producerként átveheti a legjobb film díját, de vágóként, rendezőként és forgatókönyvíróként is megkaphatja az Oscar-szobrot. Ez korábban még senkinek sem sikerült. A befutók között emlegetik ugyanakkor a Konklávét, A brutalistát, a Sehol se otthont és az Emilia Pérezt is.

A színészi kategóriákban az elemzők szerint a verseny A szer főszereplője, Demi Moore és az Anora főhősét alakító Mikey Madison között dől majd el,

a férfiaknál pedig Adrien Brody (A brutalista) és Timothée Chalamet (Sehol se otthon) a két nagy díjesélyes. A mellékszereplő-kategóriák favoritjai Zoe Saldana (Emilia Pérez) és Kieran Culkin (Rokonszenvedés).

A legtöbb, 13 Oscar-jelölést Jacques Audiard spanyol nyelven forgatott Emilia Pérez című zenés filmje kapta, amelyben egy mexikói drogbáró a múltjával leszámolva új életet kezd és nemi identitását megerősítő műtéten esik át.

A Netfix filmjének Oscar-esélyeit azonban jelentősen rontotta, hogy előkerültek a produkció főszerepét alakító Karla Sofía Gascón korábbi közösségi médiás bejegyzései, és ezek miatt bocsánatot kellett kérnie.

Kiemelt kép: Ariana Grande amerikai énekesnő (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)