Meghalt Roberta Flack, a legendás pop és R&B énekesnő

2025. február 24-én, amerikai idő szerint reggel, 88 éves korában örök álomra szenderült Roberta Flack a legendás pop és rhythm and blues énekesnő. A képzett énekes-zongorista könnyűzenei sikereit a 70-es évek elején a Grammy-díjas The First Time Ever I Saw Your Face és a Killing Me Softly With His Song című slágerekkel érte el. A halálhírt az énekesnő egyik képviselője jelentette ben. „Békésen, családja körében halt meg. Roberta határokat és rekordokat döntött meg. Emellett büszke mentor is volt” – számolt be a Variety. Kiemelt kép: Roberta Flack amerikai énekesnő 2005. július 14-én (Fotó: MTI/EPA/Laurent Gillieron)