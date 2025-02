Bezárt Magyarország egyik legszebb kastélya

A történelmi emlékhellyé nyilvánított barokk stílusban épült sziráki kastély – a tulajdonos döntése alapján határozatlan időre – bezárta kapuit a nyilvánosság előtt.

A Nógrád vármegyei hírportál számolt be róla, hogy a térség egyik leggyönyörűbb, barokk stílusban épült kastélya zárta be kapuit a látogatók előtt 2025. február 16-án. A sziráki Teleki–Degenfeld Kastélyszállót tulajdonosi döntés alapján zárták be, egyelőre azt sem tudni, hogy mennyi időre.

A helyi hírportál munkatársait beengedték még fotózni az épületbe, ahol a dolgozók úgy nyilatkoztak a sajtó képviselőinek: remélik, hamarosan újra megnyitja kapuit a létesítmény az érdeklődők előtt.

A portál emlékezet, hogy

az 1748-ban épült barokk kastély és a mellette található magtár műemlék, a kastélypark pedig természetvédelmi terület.

A díszteremben 1780 körül készült faliképek láthatók, az egyik helyiségében Teleki-kiállítás. A rezidencia Roth Johanna házassága révén került a Teleki család birtokába, és a 19. században fontos kulturális központnak számított.

A kastély később, Teleki Augusztina házasságával Degenfeld-birtokká vált. Az értékes épületet korhűen restaurálták, ugyanez igaz több hozzá tartozó gazdasági épületre is. A kastély szomszédságában, az alvégen a 19. században épült cselédlakások helyezkedtek el.

Ezek az épületek ma magánkézben vannak, de tulajdonosaik zöme külsőleg teljesen megőrizte az eredeti jellegét.

Kiemelt kép: A sziráki kastély és környéke (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)