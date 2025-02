Az evés lélektana – Gasztropszichológiai kérdésekkel tér vissza a Lélekutakon Bagdy Emőkével új évada

Megfontolandó tanácsok és hasznos praktikák hangzanak el az evés problematikáját boncolgató Lélekutakon következő részében, amelyben Bagdy Emőke professzor asszony beszélgetőtársa Forgács Attila klinikai szakpszichológus, az első magyar gasztropszichológus volt.

Az evés az élővilág egyik legősibb ösztöne, mégis manapság sokkal többről van szó, mint fiziológiai szükségletről, hisz az evés maga az élet, amelynek hátterében komoly lélektani folyamatok állnak. Vajon miért eszünk akkor is, amikor bánatunk van, és akkor is, amikor boldogok vagyunk? Miért tömjük degeszre a hasunkat, amikor már csak a szemünk kívánja? Talán nem is a testünk, hanem a lelkünk éhes valójában? Az evés lélektana című epizód legfőképp ezekre a problémákra keresi a választ.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén, Bagdy Emőke és Forgács Péter (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A műsorból kiderül az is, hogy van-e az elhízásnak genetikai, lelki vagy éppen hormonális oka, hogy milyen hatással van a testsúlyunk alakulására a fogyasztói társadalom és a reklámkampányok sora, valamint arról is szó lesz, hogyan változott az idők során a kövérség társadalmi megítélése, és mennyire formálódott át a korszellem szépségideálja.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén, Bagdy Emőke és Forgács Péter (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

De vajon túlsúlyos volt-e Szent István vagy éppen Mátyás király? Melyik évszázadban jelent meg a kövérség Magyarországon? Mikor és minek a hatására vált meghatározó jelenséggé a tömeges elhízás? És mindezzel hogyan függ össze a ruhaipari szövetkezet termelési naplója, vagy a vasút- és hajózási hálózat kiépítése? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel is foglalkozik a Lélekutakon új évadának első része.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén, Bagdy Emőke és Kisfaludy Nóra (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A szakemberek személyes példákkal, érdekes és tanulságos történetekkel teszik izgalmassá a témát alaposan körbejáró műsort. Az adásból megtudhatjuk, hogy mi is az a bánatháj, hogyan vált az ember „mohó sapienssé”, valamint a fogyókúrák 95 százaléka miért végződik jojóeffektussal, hogy miért lesznek a lefogyasztott emberek depressziósok, s végül kapunk tanácsot arra nézve is, hogyan is éljünk egészségesen és soványan, néhány apró praktikát követve.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén, Bagdy Emőke, Forgács Péter és Kisfaludy Nóra (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című, többrészes műsor általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

A pszichológiai és nevelési sorozat új évada többek között olyan érdekes témákkal foglalkozik majd, mint az egész életünket átszövő nevetés és humor szerepe, a generációkon át hurcolt traumák fájó kérdése, a mesék és fantázia hatása az érzelmi intelligencia alakulásában, vagy éppen a boldogságpszichológia izgalmas kérdései.

Az első évad tíz epizódja visszanézhető a hirado.hu YouTube-csatornáján.

Lélekutakon Bagdy Emőkével a hirado.hu-n – Életbeszélgetések pszichológus szemmel