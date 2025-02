99 évesen is komponál – Kurtág Györgyöt, a közmédia Év Emberét köszöntötték születésnapján

Kurtág György világhírű zeneszerzőt, zongoraművészt és zenepedagógust 99. születésnapja alkalmából nagyszabású koncerttel ünnepelték, egyúttal átvette a közmédia Év Embere Díjat is a Budapest Music Centerben (BMC). Az intézmény vezetője és az esemény házigazdája, Gőz László az ünnepelt és az elismerés jelentőségét méltatta az M1 Ma reggel című műsorában.

A magyar klasszikus zenei élet legkiválóbb művészei és a közmédia vezetősége együtt tisztelgett Kurtág György kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc- és Wolf-díjas zeneszerző előtt, aki páratlan életművével nemcsak hazánk, hanem az egész világ zenei kultúráját gazdagítja. A gálarendezvényen valamennyien ott voltak, akik számára Kurtág művészete iránytű, inspiráció és örökség. A telt házas esemény álló tapssal zárult – számolt be róla Gőz László (képünkön), az eseménynek otthont adó BMC alapítója és vezetője.

„Gyuri bácsi elképesztő szellemi állapotban van, szünet nélkül komponál. Most készült el a második operája, de folyamatosan ír, tanít. Azt hiszem, önmagáért beszél, hogy kik kapták meg előtte ezt a díjat: van köztük két Nobel-díjas és egy háromszoros olimpiai bajnok is. Örömömre szolgál, hogy most Kurtág György kapta ezt a nagyszerű elismerést. Így kell megünnepelni egy 99. születésnapot” – mondta Gőz László, hozzátéve, hogy a díjátadót a február 23-án, vasárnap az M5 és a Bartók Rádió is bemutatja. Az ünnepi műsorban új kompozíciók, improvizatív művek, valamint a szerző más híres alkotók születésnapjára írt darabjai is felcsendültek.

A 20. és 21. század meghatározó egyéniségű zeneszerzője jövőre lesz 100 esztendős. Gőz László elmondta, már elkezdődött az előkészítése a jövő évi jubileumi koncertsorozatnak, amely mellett egy filmmel is készülnek. „Közel három éven át dolgoztak rajta a szakemberek. Rengeteg elismert hazai és külföldi művész nyilatkozik benne, személyes emlékeket osztanak meg Kurtágról és elemzik életművét” – fogalmazott a Prima Primissima díjas jazz-zenész. A teljes beszélgetés újranézhető a hirado.hu oldalon.

Kiemelt kép: Kurtág György kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc- és Wolf-díjas zeneszerző (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)