Édesanyjától örökölte a jelmezkészítés fortélyait Huszárik Kata

Farsang kapcsán idézte fel gyerekkori emlékeit Huszárik Kata, Jászai Mari-díjas színművész, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője a Csukás Meserádió weboldalán látható videóban. Ahogy édesanyjától tanulta, ő is kézzel készíti fia jelmezeit. Az álarcok megalkotásához most a meserádió is segítséget nyújt.

A gyerekek számára a farsangi időszak egyik elmaradhatatlan eleme a jelmezbál. A színes kavalkádhoz fűződő gyerekkori élményeiről mesélt Huszárik Kata, elárulva: édesanyja mindig szép maskarákat varrt neki. „Ezt a hagyományt vittem tovább én is. Amikor még óvodás és iskolás volt a fiam csodálatos jelmezeket készítettünk együtt” – mesélte a színművész, műsorvezető, hozzátéve: az egyik legviccesebb az volt, amikor Albert Einsteinnek öltözött be kisfia. A vízkereszt napjától húsvétig tartó farsangi időszakban sokhelyütt rendeznek álarcos mulatságot. Ha valaki Süsünek, királyfinak vagy királylánynak öltözne, nincs más dolga, mint felkeresni a Csukás Meserádió weboldalát, ahol megtalálhatók e mesés karakterek színes vagy fekete-fehér álarcai letölthető, kinyomtatható formában. A jelmezkészítéshez segítséget, a vidám hangulathoz pedig meséket kínál a közmédia gyerekeknek szóló rádiócsatornája, amelyben a farsang jegyében több mulatságos mesét és verset hallhatnak ezekben a hetekben. Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek – elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve IOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is. Kiemelt kép: Huszárik Kata (Fotó: MTVA/ Zih Zsolt)