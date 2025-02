Kezdődik a legújabb magyar dalok seregszemléje – Indul A Dal 2025

Harminckét versenydallal veszi kezdetét szombat este a heteken át tartó showműsor a Dunán. A Dal 2025 első válogatójában nyolc produkció mutatkozik be, de csak négy juthat az elődöntőbe. A szóló, duett és zenekari előadásokat megújult zsűri értékeli, a közönség ötödik zsűritagként alakíthatja a mezőnyt. A show két házigazdája Rókusfalvy Lili és Fodor Imre.

Szombaton visszatér a Duna könnyűzenei dalversenye a képernyőre. A Dal legújabb évada harminckét előadónak biztosít lehetőséget, hogy produkciójával több Aréna-koncertnyi nézőhöz eljusson. Az első fordulóban adásonként nyolc dal hangzik el élő zenei kísérettel.

Az év dala várományosai pop, rock, folk, rap, swing és ballada stílusú dalokkal szállnak versenybe.

A február 15-i, első válogatóban szóló, duett és zenekari produkciók is bemutatkoznak. Színpadra lép Üvöltenék című popdalával Czigány Judit, az alternatív popot képviselve Dankó Tünde a Rózsaszínt mutatja be, Fehér Kármen az elektroswing stílusú Gyáva Oroszlánnal versenyez. Borbély Richárdtól egy ballada, a Nagyapám hangzik el, FankaDeli a pop-rap Ahogy telik az időt mutatja be. Patocska Olivér új énekessel az oldalán, popdallal tér vissza a dalválasztóba, Pál-Baláž Karmennel az Álmok című dalukat hozzák a műsorba. Az adásban két együttes is zenél, a Gypo Circus X Szirota Jennifer a Szél úgy beszél… folk-pop dalával igyekszik lenyűgözni az ítészeket és a közönséget, a felvidéki STORYUM szimfonikus elektro-metal zenekar a Monotonnal szántja fel a stúdiót.

Hazánk egyetlen dalversenyében négytagú zsűri pontozza a produkciókat. Gubik Petra, Szandi, Ferenczi György és Németh Alajos Lojzi értékelése mellett a nézői szavazatok is nagyban befolyásolják a mezőny sorsát. A közönség ötödik zsűritagként pontozhat minden produkció alatt SMS-ben.

Az összesítés során az öt legkevesebb összpontszámmal rendelkező versenydal közül egyet megment a zsűri, a másik négy produkció elbúcsúzik. A négy továbbjutó az új lehetőség mellett új stílust is kap.

Az ítészek kijelölnek egy zenei műfajt és a második fordulóban ennek megfelelően térnek vissza a dalok. Az áthangszerelésben a magyar könnyűzene elismert művészei segítik majd a fellépőket. A tét nem kisebb, mint a „Magyarország dala” cím, valamint lemez- és klipkészítés a közmédia felajánlásából. A hét héten át tartó versenyben Rókusfalvy Lili és Fodor Imre, a Duna showműsorainak házigazdái várják a nézőket.

A Dal 2025 – szombatonként 19:35-től a Dunán.