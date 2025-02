Elhunyt Tony Roberts, az Annie Hall sztárja

Hosszan tartó betegség után, 85 éves korában elhunyt Tony Roberts amerikai színész, a Broadway kiemelkedő alakja és Woody Allen filmjeinek visszatérő szereplője.

Halálát lánya, Nicole Burley erősítette meg a The New York Timesnak, elmondva, hogy édesapja családja körében, manhattani otthonában hunyt el tüdőrákkal összefüggő szövődmények következtében.

Roberts szerepelt a Játszd újra, Sam (1972), az Annie Hall (1977), a Csillagporos emlékek (1980) és a Hannah és nővérei (1986) című filmekben.

Színházi pályafutása során Roberts két Tony-díjra is jelölést kapott, többek között a Játszd újra, Sam! című darabban nyújtott alakításáért. A Broadway mellett filmekben és televíziós sorozatokban is rendszeresen feltűnt, és még 2017-ben is szerepelt a Dirty Dancing tévéfilmes feldolgozásában. Utolsó Broadway-szerepét a The Royal Family című darabban játszotta 2009-ben.

Roberts 1969-től 1975-ig Jennifer Lyons házastársa volt. Lánya, Nicole gyászolja.

Tony Roberts emlékezetes alakításai és sokoldalú tehetsége révén maradandó nyomot hagyott a színház és a film világában.

A kiemelt kép illusztráció.