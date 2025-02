Világhírű művész adja át az idei Petőfi Zenei Díj Életműdíjat

Nagyszabású zenés műsor keretében veszi át Szarka Tamás február 8-án a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat. A Dunán 19:40-től látható életműgálán a Kossuth-díjas előadó dalai, kompozíciói, versei olyan ismert művészek előadásában mutatkoznak be, mint testvére, Szarka Gyula, Keresztes Ildikó, Pápai Erika és Miklósa Erika. A rangos elismerést a világhírű operaénekes, Miklósa Erika adja át.

Sokoldalú előadóművész, zeneszerző és költő Szarka Tamás. Több mint félezer irodalmi jelentőségű dal zeneszerzője és szövegírója, de filmzenét, zenés színpadi műveket, musicalt és szimfóniát is komponált. Egyedi hangzásvilágú műveit több ezer koncerten mutatta már be a világ számos országában. A Kossuth-díjas és kétszeres Petőfi zenei díjas felvidéki művész szerteágazó életművéből válogatva másfél órás gálával tiszteleg munkássága előtt a közmédia.

Az esten fellép testvére, Szarka Gyula, akivel közösen alapították a Ghymest, közös produkcióval áll színpadra Békefi Viki énekes és Salamon Beáta népzenész, továbbá a zenész-énekes Baricz Gergő, valamint egy prózarészlettel köszönti a kitüntetettet Pindroch Csaba színművész, a Duna Magyarország, szeretlek! című vetélkedőjének házigazdája. Pápai Erika és Olt Tamás produkciójaként először hallható zenekari kísérettel a Mária című musical egyik költői képekben megálmodott dala, a Folyó.

Keresztes Ildikó szintén a fellépők között van. A Máté Péter-díjas előadóművész a Duna Családi kör című műsorában fejtette ki, milyen szerencsésnek érzi magát, hogy évekkel ezelőtt turnézhatott a Ghymessel. Bár a világzene sokáig nem foglalkoztatta, mostanra a szerelmese lett. „Szarka Tamás művészete zenében és szövegben is nagyon mély, nem beszélve verseiről. Legyen az bármilyen szerzemény, akkor jó, ha minden újraolvasásnál, hallgatásnál új oldalát tudja megmutatni, és az évek múltával más jelentést nyer. Ilyet csak zsenik tudnak alkotni, és Szarka Tamás ilyen” – méltatta Keresztes Ildikó a zenei életműdíjas érdemeit.

A Dal 2024 győztese, László Evelin is a köszöntők sorát gazdagítja. „Annyit elárulhatok, hogy egy olyan népdalfeldolgozást adok elő, amelyet mindenki ismer” – mondta a Duna Család-barát című műsorának vendégeként az énekes, kiemelve, nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést.

A február 8-i gálaestre látványos produkcióval készül a Nemzeti Táncszínház, továbbá előadásával tiszteleg az életműdíjas előtt a Duna Szimfonikus Zenekar, a Magyar Rádió Gyermekkórusa, valamint Szarka Tamás zenekara is. Köszöntőt mond mások mellett Mikó István színművész, Zsuráfszky Zoltán táncművész, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, a Bartók Zenei Díjas Borbély Mihály jazz-zenész, valamint a Vujicsics Együttes alapítója, továbbá vezetője, és a Dankó Rádió csatornaigazgató, Eredics Gábor is. Szarka Tamást köszönti a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával tavaly elismert Kossuth-díjas zenész, előadóművész, Földes László Hobo is.

A díjazott Miklósa Erikától, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán operaénekestől veszi át a rangos elismerést. Az este fénypontjaként közösen is színpadra lépnek Szarka Tamással.

Kiemelt kép: Szarka Tamás (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)