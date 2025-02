Szarka Tamás: A Petőfi Zenei Díj Életműdíj a legnagyobb elismerések között szerepel

Maga a boldogság, ha megszólítja az embereket, amit ír, és nagy boldogság, hogy a szakma is elismeri munkásságát – fejtette ki a Családi kör vendégeként az idei Petőfi Zenei Díj Életműdíjával elismert sokoldalú előadóművész a kitüntetésről. Szarka Tamás úgy érzi, ez a legnagyobb díjakkal vetekszik.

A Kossuth-díjas és kétszeres Petőfi Zenei Díjas felvidéki énekes, zenész, zeneszerző, költő kapja idén a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat, amelyet gálaműsor keretében vesz át február 8-án. Szarka Tamás a Duna délutáni magazinműsorában elmondta, a másfél órás műsor összeállításához át kellett tekintenie munkásságát, ekkor döbbent rá, milyen sok mindent írt már. „Az író ember saját magának alkot. Maga a boldogság, ha ez megszólítja az embereket, mert így egy csodálatos kör bezárul” – osztotta meg gondolatait az előadóművész a műsorban. „Nagy boldogság ez a szakmai elismerés, amely nagysága szerintem vetekszik a legnagyobb állami kitüntetéssel, a Kossuth-díjjal is. Amikor azt elnyertem, megígértem magamnak, hogy a jövőben is megszolgálom azt az elismerést. Úgy látszik, betartottam az ígéretemet, mert most megkaptam az életműdíjat” – mondta, hozzátéve, most is csak egy pillanatra áll meg. Szarka Tamás fáradhatatlanul dolgozik tovább, mint mondta, rengeteg a munkája, már készül a karácsonyra, sőt 2026-os koncertek is szerepelnek naptárában. Az alkotófolyamatról elárulta: „úton-útfélen dolgozom, kávéházban, stúdióban, vezetés közben, és sokszor fejben, akkor is írok, amikor beszélgetek valakivel”.

Szarka Tamás, a Petőfi Zenei Díj Életműdíjasa (Fotó: MTVA/ Csöndör Kinga)

Szarka Tamás a hazai könnyűzene egyik legrangosabb elismerését február 8-án veszi át egy nagyszabású, életművéből válogató gálaműsor keretében. A show, amelyben ismert művészek köszöntik az alkotót, február 8-án 19:40-től látható a Dunán. Az életműdíjast köszönti műsoraival az M5 kulturális csatorna is. Február 8-án 21 órától várja a nézőket a Szarka Tamás: Tánc a hóban című 2025-ös műsorszáma, amely a sokoldalú művész 60. születésnapja alkalmából szervezett estjének, életpályájának kivonatát tartalmazza. Február 9-én 15 órától A Nagyok című műsort láthatják, amelyben Ugron Zsolna író beszélget Szarka Tamással, a kétrészes portréműsort február 12-én késő este a Duna is bemutatja. Február 10-én is bepillantást nyerhetnek a zeneszerző, költő életébe: a Kontúr mélyinterjúját Szarka Tamással 19 órától tűzi műsorára az M5. A Duna World február 12-én tiszteleg a kitüntetett előtt, a 15:20-kor kezdődő Szerelmes földrajz című ismeretterjesztő magazin 2010-es epizódjában Királyrévtől Galántán és Nyitrán át Gimesig, a Felvidéken csavarognak a Ghymes együttes egyik alapítójával.

Kiemelt kép forrása: MTVA