Feke Pál 2008-ban mindent egy lapra tett fel

Tinédzser kora óta a zene, a zenés színház érdekli Feke Pált, és szerencsésnek érzi magát, hogy színpadon, kiváló kollégáktól tanulhatta meg a szakmát. Bár már 22 évesen eljátszhatta a világ musicalirodalmának egyik legnagyobb szerepét, szakmai életében mégis egy 2008-as eseményt tart a legfontosabbnak. Ennek részleteiről is beszélt a Junior Prima és Artisjus-díjas színész, énekes a Dankó Rádióban.

Gyerekként buszsofőr szeretett volna lenni, de aztán 12-13 évesen fordult a világ, és érdeklődése maximálisan a zenés színház felé fordult. „Nem érdekelt más, az iskola sem, csak hogy énekelhessek. Szerepeket akartam játszani, úgy hogy közben énekelek. A szobámat színházzá alakítottam, díszletet készítettem lepedőből és gőzölős vasalóból” – emlékezett vissza Feke Pál Nádas György Jó pihenést! című műsorának vendégeként a Dankó Rádióban. A musicalszínész, énekes, producer elárulta azt is, hogy szülei szerették volna, ha kitanul egy polgári hivatást. Édesapja, sportos ember lévén, arra is gondolt, hogy ő is lehetne sportoló, ám Feke Pálnak más tervei voltak. Álma teljesült, hiszen egy sikeres meghallgatás után fiatalon bekerült a musicalszínjátszás világába, kiváló rendezőkkel, kollégákkal dolgozhatott és a színpadon tanulhatta meg a mesterséget. Mindössze 22 éves volt, amikor eljátszotta az egyik legnehezebb szerepet, Webber Jézus Krisztus Szupersztárjának címszerepét a Szegedi Dóm Téren.

Eddigi szakmai pályafutása legfontosabb mozzanatának mégsem ezt tartja, hanem azt, hogy 2008-ban megnyerte a Magyar Televízió István, a király rockopera 25 éves jubileumi előadássorozatára elindított versenyét, A Társulatot. Úgy gondolja, kockázatos lépés volt beneveznie a tévéműsorba, amit végül megnyert és eljátszhatta a rockopera címszerepét. „Fel kellett tennem mindent egy lapra. Előtte 1997-98 óta 2008-ig volt mögöttem egy tízéves időszak, amikor már sok szerepet játszottam színházakban, musicalekben. Ekkor el kellett döntenem, hogy ezt mind félreteszem és elindulok, vállalva, ha nem nyerem meg, annak rossz hatása lehet rám. A Társulat, valamint 2008 eddigi pályafutásom és életem legfontosabb pontja, legfontosabb éve volt” – vallotta be, hozzátéve, nem tudja, e nélkül miként alakult volna az élete. A darab ugyanis jelenleg is szakmai pályájának fontos része.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a műsor Médiaklikk-oldalán.

